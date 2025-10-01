Βασίλης Μπισμπίκης: Νέο βίντεο από το κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση

Ο Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει να απολαμβάνει το κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, με την παρέα του.

Σε νέο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στα social media, ο ηθοποιός φαίνεται να τραγουδάει και να χορεύει υπό τους ήχους της μουσικής. Λίγο αργότερα αναχώρησε από το σημείο και ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα στη Φιλοθέη. Οι ακριβείς συνθήκες και τα όσα ακολούθησαν παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ήταν βράδυ της Παρασκευής (26-09-2025) όταν ο Βασίλης Μπισμπίκης άρχισε να δισκεδάζει με την παρέα του, στο κρητικό γλέντι που είχε στηθεί στη Μεταμόρφωση.

Στο νέο βίντεο φαίνεται πως ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δανάη Παππά βρίσκονται στην ίδια παρέα χορεύοντας. Ο Μιχάλης Αεράκης, ο οποίος επίσης παρευρέθηκε στη βραδιά τσικουδιάς, δήλωσε ότι «μέχρι να φύγω τα πράγματα ήταν ελεγχόμενα».

Στη συνέχεια ο Βασίλης Μπισμπίκης μπήκε στο αγροτικό και αφού διήνυσε μια απόσταση σχεδόν 10 χιλιομέτρων, μέσα σε 9 λεπτά, προκάλεσε το ατύχημα στη Φιλοθέη. Αμέσως μετά έφυγε από το σημείο και επέστρεψε σπίτι του.

Ο 47χρονος ηθοποιός συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής, όταν παρουσιάστηκε σε αστυνομικό τμήμα. Τότε όπως λένε οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές έμαθαν ποιος ήταν ο οδηγός που προκάλεσε φθορές στις περιουσίες τους. Από τη στιγμή που ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε ενώπιον αστυνομικών, δήλωσε πως θα αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που χτύπησε και θα επανορθώσει με δικά του έξοδα, όλες τις ζημιές που προκάλεσε.

Το θηριώδες αγροτικό που οδηγούσε ο Βασίλης Μπισμπίκης κατασχέθηκε, με τη δίκη του να έχει οριστεί για τις 8 Οκτωβρίου. Όλα πάντως είχαν ξεκινήσει το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, με τον ηθοποιό να διασκεδάζει με την ψυχή του, όπως φαίνεται και στο νέο βίντεο.