Ναταλία Λιονάκη- Ξεσπά η μητέρα της: «Πέθανε ο πατέρας της και δεν ήταν στην κηδεία»

Στην Κένυα βρίσκεται η ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη ως Μοναχή Φεβρωνία και εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχει καμία επικοινωνία με την οικογένειά της.

Η Ναταλία Λιονάκη το 2009 αποφάσισε να μπει σε μοναστήρι, ενώ πλέον βρίσκεται σε αποστολή στην Κένυα όπου φροντίζει μικρά παιδιά.

Η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη μιλώντας στην εκπομπή Power Talk εξέφρασε το παράπονό της για το ότι η κόρη της δεν της έχει τηλεφωνήσει τα τελευταία 11 χρόνια.

«Το παράπονό μου είναι ότι το παιδί μου δεν μου μίλησε για τον μοναχισμό. Είναι πολύ βαρύ αυτό που έχει κάνει. Πέθανε ο πατέρας της και δεν ήταν στην κηδεία. Είναι 11 χρόνια και δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο να πει: Ζει η μάνα μου, ο πατέρας μου; Ζουν; Όταν το ίδιο σου το παιδί σε απαρνιέται και δεν αναγνωρίζει τι γονείς είχε…

Δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο να πει: Είστε καλά; Όταν πέθανε ο πατέρας της η Κρήτη όλη πήρε τηλέφωνα σε όλα τα μοναστήρια και στην Αρχιεπισκοπή για να ενημερωθεί η κόρη», ανέφερε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη.