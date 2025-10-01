Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Ένα ταξίδι στον χρόνο: Η παλιά Πάτρα "ζωντανεύει" μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη!

Ένα ταξίδι στον χρόνο: Η παλιά Πάτρα &qu...

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Δυο ξεχωριστά βίντεο που κάνουν τον γύρο του TikTok μάς ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, παρουσιάζοντας την Πάτρα όπως ήταν δεκαετίες πριν – αυτή τη φορά μέσα από τα μάτια της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δημιουργός @giorgos.nikolakopoulos χρησιμοποίησε παλιές φωτογραφίες της πόλης και, με τη βοήθεια AI τεχνολογίας, τις «ζωντάνεψε» με εντυπωσιακό τρόπο, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει νοσταλγία και τεχνολογία. Οι εικόνες του παρελθόντος αποκτούν κίνηση και νέα ζωή, προκαλώντας συγκίνηση σε όσους έχουν συνδέσει αναμνήσεις με τα τοπία και τις γειτονιές της παλιάς Πάτρας.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Χορταριασμένο το Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο- Ξερά κλαδιά, σκουπίδια, φθορές- ΦΩΤΟ

Βρήκαν νέο είδος σαύρας στη χώρα - Πού ζει

Μόρνος: Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο βγήκε στην επιφάνεια λόγω της λειψυδρίας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Retro Πάτρα Τεχνητή Νοημοσύνη Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Spotlight