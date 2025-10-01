Ένα ταξίδι στον χρόνο: Η παλιά Πάτρα "ζωντανεύει" μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη!

Δυο ξεχωριστά βίντεο που κάνουν τον γύρο του TikTok μάς ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, παρουσιάζοντας την Πάτρα όπως ήταν δεκαετίες πριν – αυτή τη φορά μέσα από τα μάτια της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δημιουργός @giorgos.nikolakopoulos χρησιμοποίησε παλιές φωτογραφίες της πόλης και, με τη βοήθεια AI τεχνολογίας, τις «ζωντάνεψε» με εντυπωσιακό τρόπο, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει νοσταλγία και τεχνολογία. Οι εικόνες του παρελθόντος αποκτούν κίνηση και νέα ζωή, προκαλώντας συγκίνηση σε όσους έχουν συνδέσει αναμνήσεις με τα τοπία και τις γειτονιές της παλιάς Πάτρας.