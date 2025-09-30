Κακοκαιρία «τύπου Π»: Έρχονται καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας τα επόμενα 24ωρα

Ποδαρικό με 48ωρη κακοκαιρία θα κάνει ο Οκτώβρης στη χώρα μας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους και την πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη έως και την Παρασκευή.

Μία νέα κακοκαιρία «τύπου Π» αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της τα επόμενα εικοσιτετράωρα στη χώρα, η οποία σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια, μέχρι την Παρασκευή θα έχει επεκταθεί σε όλη τη χώρα.

Η ραγδαία αυτή επιδείνωση του καιρού, θα περιλαμβάνει ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 8 βαθμούς κάτω από τα μέχρι τώρα επίπεδα, αλλά και χιόνια.

Την ίδια ώρα ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για τον ερχομό πολλών βροχών και καταιγίδων, λόγω του συνδυασμού «αποκομμένου χαμηλού και της ψυχρής μάζας».

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για την κακοκαιρία

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, στην ανάρτησή του στα social media για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, ανέφερε αρχικά πως «το ανώτερο χαμηλό που δημιουργείται στην Αδριατική κινείται προς την περιοχή μας προκαλώντας πολλές βροχές και καταιγίδες».

«Τα φαινόμενα θα είναι γενικευμένα και και αύριο θα ξεκαθαρίσουμε ποιές περιοχές θα επηρεαστούν καθώς ακόμη και σήμερα υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις», συνέχισε.

«Με άλλα λόγια αύριο θα γνωρίζουμε αν θα προστεθούν το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα ή αν μείνουν τα δυτικά και βόρεια με τα πιο έντονα φαινόμενα», κατέληξε.