Δήμος Ερυμάνθου: Εξέδωσε τουριστικό οδηγό για τους επισκέπτες και τους κατοίκους

Έναν καλαίσθητο τουριστικό οδηγό, ως σύγχρονο εργαλείο προβολής και ενημέρωσης τόσο για τους επισκέπτες, όσο και για τους κατοίκους, εξέδωσε και παρουσιάζει -για πρώτη φορά- ο Δήμος Ερυμάνθου.

Στον τουριστικό οδηγό του Δήμου Ερυμάνθου, περικλείεται η πολιτιστική, ιστορική και φυσική κληρονομιά της περιοχής, η οποία από τη μία αποκαλύπτεται με μοναδικό τρόπο στους επισκέπτες κι από την άλλη συνιστά συστατικό περηφάνειας για τους κατοίκους.

Πρόκειται για ένα πολύτιμο βοήθημα γνωριμίας με τον τόπο του Δήμου Ερυμάνθου, στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής: όπως τα μοναδικά φυσικά τοπία, τα ιστορικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία, οι παραδόσεις, οι δράσεις εναλλακτικού τουρισμού αλλά και η γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής.

Επίσης, περιλαμβάνει έξι εναλλακτικές, ενδεικτικές διαδρομές στα χωριά του Δήμου, αποτυπώνοντας την μοναδικότητά τους μέσα από την αυθεντική τους φυσιογνωμία, τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα και τη φιλοξενία των ανθρώπων τους. Κάθε διαδρομή χαρίζει και μία ξεχωριστή εμπειρία, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη.

Ο Δήμος Ερυμάνθου, μέσω του τουριστικού οδηγού, επιδιώκει να ενισχύσει την εξωστρέφεια, να συμβάλει στη διατήρηση της τοπικής ταυτότητας, να αυξήσει την επισκεψιμότητα και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς έχουμε στα χέρια μας, αλλά και σε ψηφιακή μορφή, για πρώτη φορά, έναν τουριστικό οδηγό, μέσα από τον οποίο αναδεικνύεται ο πλούτος και η πολιτιστική, ιστορική και φυσική κληρονομιά του Δήμου μας. Αν και η ιστορία του τόπου μας δεν μπορεί να χωρέσει σε μερικές σελίδες, καθώς είναι χαραγμένη στα μνημεία, στα μονοπάτια, στις παραδόσεις και στους ανθρώπους μας, ο τουριστικός οδηγός συνιστά μία ανοικτή πρόσκληση γνωριμίας με τον Δήμο Ερυμάνθου. Είναι ένα εργαλείο που θα εδραιώσει ακόμη περισσότερο τη θέση της περιοχής μας στον τουριστικό χάρτη», δήλωσε ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος Μπαρής.

Ο τουριστικός οδηγός διανέμεται σε έντυπη μορφή, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμος και σε ψηφιακή μορφή, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, ταξιδεύοντας τον επισκέπτη στην ιστορία, τον πολιτισμό και τη φυσική ομορφιά της περιοχής.