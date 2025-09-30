Δήμος Πατρέων: Συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση της 1ης Οκτωβρίου

«Η Δημοτική Αρχή θα συμμετέχει στην συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, την Τετάρτη, στις 10.30 το πρωί, στην πλατεία Γεωργίου» επισημαίνει ο Δήμος Πατρέων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Η Δημοτική Αρχή στηρίζει την μεγάλη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα ενάντια στο νέο αντεργατικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση, ακολουθώντας τις οδηγίες της Ε.Ε. και εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των μεγαλοεργοδοτών, για 13ωρη εργασία και γενική ευελιξία, μετατρέποντας τους εργαζόμενους σε σύγχρονους σκλάβους.

Με τα εργατικά «ατυχήματα» να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, τα ωράρια λάστιχο και τους μισθούς που δεν φτάνουν για να βγει ο μήνας, το νέο νομοσχέδιο θέλει εργαζόμενους που θα δουλεύουν 13 ώρες και στις υπόλοιπες ώρες πρέπει να καταφέρουν να δουν τα παιδιά τους, να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και αν προλάβουν να ξεκουραστούν.

Σύγχρονη σκλαβιά βγαλμένη από τον μεσαίωνα με την κυβέρνηση να το παρουσιάζει ως «εκσυγχρονισμό» τον οποίο δήθεν θα επιλέγει ο εργαζόμενος. Ξέρουμε πολύ καλά πως κάθε «δικαίωμα» της εργοδοσίας δεν αποτελεί «επιλογή» για τον εργαζόμενο. Οι εργαζόμενοι δεν είναι ούτε σκλάβοι, ούτε μηχανές. Έχουν ανάγκη να βλέπουν τα παιδιά τους, να περνούν μαζί τους ποιοτικό χρόνο, να μπορούν να αφιερώνουν χρόνο στον εαυτό τους και να ξεκουράζονται.

Η Δημοτική Αρχή θα συμμετέχει στην συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, την Τετάρτη, στις 10.30 το πρωί, στην πλατεία Γεωργίου, απαιτώντας μαζί με τα συνδικάτα, την απόσυρση του νομοσχεδίου, 5νθήμερη 7ωρη εργασία με αυξήσεις στους μισθούς, ασφάλεια και μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και την κατάργηση όλων των νόμων που καταργούν το 8ωρο και επιβάλουν την διαρκή ευελιξία.