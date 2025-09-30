Μαρίσσα Λαιμού: Σήψη από δάγκωμα εντόμου «έδειξε» ως αιτία θανάτου η νεκροψία

Νέες πληροφορίες σχετικά με την αιτία θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού, που έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο, στο Λονδίνο.

Η Daily Mail αναφέρει σήμερα πως από την νεκροψία – νεκροτομή που έγινε, αποδεικνύεται πως η 30χρονη πέθανε από σήψη που προκλήθηκε από το τσίμπημα του εντόμου.

«Η προσωρινή διάγνωση φαίνεται πως είναι σήψη που προκύπτει από δάγκωμα εντόμου, σε συνδυασμό με την υποκείμενη ευαλωτότητα λόγω των επιπτώσεων της χημειοθεραπείας και της HLH», αναφέρει το βρετανικό μέσο σχετικά με την αιτία θανάτου της κληρονόμου της ελληνικής εφοπλιστικής οικογένειας. Υπενθυμίζεται πως η Μαρίσσα Λαιμού είχε ζητήσει βοήθεια από τους γιατρούς νοσοκομείου στο Λονδίνο, οι οποίοι την άφησαν να φύγει με αποτέλεσμα λίγες ώρες μετά να αφήσει την τελευταία της πνοή στο κρεβάτι της.

Η 30χρονη κληρονόμος, λίγες ημέρες πριν τον θάνατό της, ένιωσε ζάλη, παρουσίασε κνησμό και πυρετό με αποτέλεσμα να πάει στο νοσοκομείο όπου λάμβανε ιατρική φροντίδα για τον καρκίνο του μαστού.

Η οικογένεια Λαιμού εξακολουθεί να απαιτεί απαντήσεις, καθώς δεν είναι ακόμη σαφές ποιο έντομο δάγκωσε την Μαρίσσα Λαιμού, πότε, πού συνέβη και γιατί πήρε εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Λονδίνου (UCLH) του NHS.

Η οικογένειά της έχει ήδη κινηθεί νομικά και κατακρίνει στις αρχές καθώς η νεκροψία καθυστέρησε πάνω από 2 εβδομάδες.

«Δεν ήξεραν τι μπορεί να συμβεί σε ένα άτομο με τόσο ευάλωτο ιατρικό ιστορικό, το οποίο μπορεί να πάθει αμέσως σήψη; Η σήψη εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και μπορεί να σε σκοτώσει σε λίγες ώρες, αν αντιμετωπιστεί άμεσα», είπε στενός συγγενής στο ίδιο μέσο.

«Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι. Μια νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά την έξοδο της από το νοσοκομείο, όπου είχε σταλεί επειγόντως για να την περιθάλψουν και να την παρακολουθήσουν» επέμεινε ο ίδιος συγγενής.

Η οικογένεια λέει ότι ένας γιατρός είπε στην μητέρα της Μαρίσσας Λαιμού ότι η κόρη της είχε εξεταστεί μόνο από νοσοκόμες και όχι από γιατρούς.

«Προφανώς έδειξαν εξετάσεις αίματος στον γιατρό, ο οποίος δεν είχε δει τη Μαρίσσα αυτοπροσώπως, και μετά της έδωσαν εξιτήριο, παρόλο που η αρτηριακή της πίεση ήταν επίσης χαμηλή», είπε.

Η σορός της Μαρίσσας Λαιμού θα επιστραφεί τελικά στην οικογένεια της σήμερα, ώστε να γίνει η κηδεία της, πριν ταφεί στον οικογενειακό τάφο στην Αθήνα.