Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Ο γάμος που αποκαλύφθηκε μέσα από το «πόθεν έσχες» των πολιτικών

Ο γάμος που αποκαλύφθηκε μέσα από το «πό...

Στην περίπτωση του βουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Αμυρά το πόθεν έσχες «αποκάλυψε» ότι παντρεύτηκε τον σύντροφό του, αρχιτέκτονα στο επάγγελμα.

Η δημοσιοποίηση των Πόθεν Έσχες των 300 της Βουλής είναι εξαιρετικά σημαντική αφού στηρίζει την διαφάνεια στην πολιτική και τον δημόσιο βίο.

Πολλές φορές, όμως, αποκαλύπτονται και πράγματα που οι βουλευτές κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έτσι στην περίπτωση του βουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Αμυρά το πόθεν έσχες «αποκάλυψε» ότι παντρεύτηκε τον σύντροφό του, αρχιτέκτονα στο επάγγελμα.

Ο Γιώργος Αμυράς διατηρεί πάντα χαμηλούς τόνους για την προσωπική του ζωή και γι’ αυτό δεν ήταν γνωστή η είδηση του γάμου του.

πηγη:enikos

Ειδήσεις Τώρα

Αντώνης Ρέμος: Συγκινήθηκε στη σκηνή του Ηρωδείου τραγουδώντας Μαρινέλλα – «Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου»

Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου

Λαμπροπούλου για Λάλο: “Όταν παίζουμε μαζί, νιώθουμε ότι κάτι συμβαίνει”

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Γιώργος Αμυράς

Spotlight