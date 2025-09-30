Αντώνης Ρέμος: Συγκινήθηκε στη σκηνή του Ηρωδείου τραγουδώντας Μαρινέλλα – «Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου»

Δείτε βιντεο
Ο Αντώνης Ρέμος το βράδυ της Δευτέρας έδωσε μία μοναδική συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού και μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ο αγαπημένος τραγουδιστής λύγισε στη σκηνή, τραγουδώντας ένα πασίγνωστο κομμάτι της Μαρινέλλας.
Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης είναι στενός φίλος με τη σπουδαία τραγουδίστρια που πριν από έναν χρόνο κατέρρευσε στην ίδια σκηνή και από τότε δίνει μία μεγάλη μάχη. Όταν λοιπόν ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε το «Καμιά φορά», της Μαρινέλλας δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του και έκλαψε μπροστά στο κοινό.
Μάλιστα, η στιγμή ήταν τόσο έντονη για εκείνον που σταμάτησε και έδωσε τον λόγο στο κοινό, το οποίο συνέχισε να λέει τους εμβληματικούς στίχους του τραγουδιού, ενώ δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του, όπως φαίνεται στο βίντεο.
«Αυτή η μεγάλη φωνή πρόλαβε να λάμψει, έστω και για λίγα τραγούδια ακόμα αλλά ήμασταν όλοι εκεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνα τα μάτια της. Γύρισε και μου είπε: “Να βγούμε να πούμε ένα τραγούδι δικό μου”», είπε ο Αντώνης Ρέμος.
«Ειλικρινά, είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Να στείλουμε όλοι μαζί μια ευχή στο σπίτι της, εκεί όπου την προσέχει η οικογένειά της και να της στείλουμε την αγάπη μας», ανέφερε ακόμα πριν ξεκινήσει την ερμηνεία του.
«Είναι στην κατάσταση που είναι εδώ και καιρό, δύσκολη αλλά σταθερή κατάσταση. Δεν σου κρύβω ότι τώρα που θα τραγουδήσω στο Ηρώδειο αισθάνομαι ότι θα μου έρθουν όλες εκείνες οι στιγμές που έζησα κοντά της. Ήταν τέτοιος καιρός, ακριβώς ένας χρόνος πέρασε. Δεν ξεπερνιούνται αυτές οι στιγμές. Ήταν ένα κακό όνειρο, δυστυχώς είναι μια κακή αλήθεια. Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της και να επικοινωνήσει με το περιβάλλον. Έστω να την αποχαιρετίσουμε και να είμαστε δίπλα της μια αγκαλιά. Να μας δει και να τη δούμε όπως γνωριζόμαστε χρόνια.
Όλοι εμείς που είμαστε γύρω μας φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν “έφυγε” εκείνο το μοιραίο βράδυ. Ήταν 5.000 φίλοι της, μια Μαρινέλλα που έβγαινε χωρίς μικρόφωνο, ακαπέλα και στη συνέχεια δύο χορευτές την οδηγούσαν σε μια σκάλα που από πίσω είχε ένα φως. Εκείνη ήταν η στιγμή της αν έπρεπε να φύγει. Δυστυχώς δεν έφυγε. Και λέω δυστυχώς γιατί ούτε έφυγε, ούτε έμεινε. Θα ήταν η απόλυτη στιγμή της μεγαλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας να φύγει όπως της αξίζει», είχε δηλώσει ο Αντώνης Ρέμος στο «Πρωινό» πριν δώσε τη συναυλία του.
