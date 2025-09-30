Αντώνης Ρέμος: Συγκινήθηκε στη σκηνή του Ηρωδείου τραγουδώντας Μαρινέλλα – «Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου»

Ο Αντώνης Ρέμος το βράδυ της Δευτέρας έδωσε μία μοναδική συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού και μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ο αγαπημένος τραγουδιστής λύγισε στη σκηνή, τραγουδώντας ένα πασίγνωστο κομμάτι της Μαρινέλλας.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης είναι στενός φίλος με τη σπουδαία τραγουδίστρια που πριν από έναν χρόνο κατέρρευσε στην ίδια σκηνή και από τότε δίνει μία μεγάλη μάχη. Όταν λοιπόν ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε το «Καμιά φορά», της Μαρινέλλας δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του και έκλαψε μπροστά στο κοινό.

Μάλιστα, η στιγμή ήταν τόσο έντονη για εκείνον που σταμάτησε και έδωσε τον λόγο στο κοινό, το οποίο συνέχισε να λέει τους εμβληματικούς στίχους του τραγουδιού, ενώ δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του, όπως φαίνεται στο βίντεο.

«Αυτή η μεγάλη φωνή πρόλαβε να λάμψει, έστω και για λίγα τραγούδια ακόμα αλλά ήμασταν όλοι εκεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνα τα μάτια της. Γύρισε και μου είπε: “Να βγούμε να πούμε ένα τραγούδι δικό μου”», είπε ο Αντώνης Ρέμος.