Κίρα Νάιτλι για «Πειρατές της Καραϊβικής»: Οι μέρες πειρατείας έχουν τελειώσει για μένα

Η Κίρα Νάιτλι φαίνεται πως έχει αφήσει πίσω της τον ρόλο της Ελίζαμπεθ Σουάν από τους “Πειρατές της Καραϊβικής”. Σε συνέντευξή της στο PEOPLE, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός εξέφρασε την άρνησή της να επιστρέψει στο επιτυχημένο κινηματογραφικό franchise, παρά το γεγονός ότι ο Ορλάντο Μπλουμ έχει δηλώσει πως θα ήθελε μια επανένωση του αρχικού καστ.

Η Νάιτλι υποδύθηκε την Ελίζαμπεθ Σουάν από την πρώτη ταινία της σειράς, που κυκλοφόρησε το 2003. Στο φιλμ, ο Κάπτεν Τζακ Σπάροου (Τζόνι Ντεπ) και ο Γουίλ Τέρνερ (Ορλάντο Μπλουμ) προσπαθούν να ανακτήσουν το Μαύρο Μαργαριτάρι και να σώσουν την Ελίζαμπεθ από τον πειρατή Έκτορα Μπαρμπόσα (Τζέφρι Ρας). Η πέμπτη και τελευταία ταινία, με τίτλο “Dead Men Tell No Tales”, κυκλοφόρησε το 2017.

Όταν ρωτήθηκε αν έχουν γίνει συζητήσεις για μια ακόμα ταινία η Νάιτλι απάντησε: «Δεν έχουν γίνει. Ξέρετε, νομίζω πως οι μέρες της πειρατείας έχουν τελειώσει για μένα. Πέρασα πολλά χρόνια με αυτό, και ήταν υπέροχο, είμαι πολύ χαρούμενη που ήμουν κομμάτι του, αλλά υποψιάζομαι ότι οι μέρες μου με σπαθιά και περιπέτειες έχουν τελειώσει».