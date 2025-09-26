Κίρα Νάιτλι για «Πειρατές της Καραϊβικής»: Οι μέρες πειρατείας έχουν τελειώσει για μένα

Τι αναφέρει η διάσημη ηθοποιός
Η Κίρα Νάιτλι φαίνεται πως έχει αφήσει πίσω της τον ρόλο της Ελίζαμπεθ Σουάν από τους “Πειρατές της Καραϊβικής”. Σε συνέντευξή της στο PEOPLE, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός εξέφρασε την άρνησή της να επιστρέψει στο επιτυχημένο κινηματογραφικό franchise, παρά το γεγονός ότι ο Ορλάντο Μπλουμ έχει δηλώσει πως θα ήθελε μια επανένωση του αρχικού καστ.
Η Νάιτλι υποδύθηκε την Ελίζαμπεθ Σουάν από την πρώτη ταινία της σειράς, που κυκλοφόρησε το 2003. Στο φιλμ, ο Κάπτεν Τζακ Σπάροου (Τζόνι Ντεπ) και ο Γουίλ Τέρνερ (Ορλάντο Μπλουμ) προσπαθούν να ανακτήσουν το Μαύρο Μαργαριτάρι και να σώσουν την Ελίζαμπεθ από τον πειρατή Έκτορα Μπαρμπόσα (Τζέφρι Ρας). Η πέμπτη και τελευταία ταινία, με τίτλο “Dead Men Tell No Tales”, κυκλοφόρησε το 2017.
Όταν ρωτήθηκε αν έχουν γίνει συζητήσεις για μια ακόμα ταινία η Νάιτλι απάντησε: «Δεν έχουν γίνει. Ξέρετε, νομίζω πως οι μέρες της πειρατείας έχουν τελειώσει για μένα. Πέρασα πολλά χρόνια με αυτό, και ήταν υπέροχο, είμαι πολύ χαρούμενη που ήμουν κομμάτι του, αλλά υποψιάζομαι ότι οι μέρες μου με σπαθιά και περιπέτειες έχουν τελειώσει».
Τον περασμένο Αύγουστο, ο Μπλουμ, σε εκδήλωση του Fan Expo Chicago, είχε υποστηρίξει πως για να πετύχει μια νέα ταινία «Πειρατές της Καραϊβικής» θα πρέπει να επιστρέψει όλο το αρχικό καστ. «Όλα είναι στο σενάριο. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί κάτι. Θα ήθελα προσωπικά να τους δω όλους πίσω. Νομίζω πως το μυστικό της επιτυχίας είναι να επιστρέψουν όλοι. Αν μπορούν, και αν το θέλουν όλοι», είχε τονίσει.
Ο παραγωγός της ταινίας, Τζέρι Μπρουκχάιμερ, είχε επίσης αποκαλύψει στο Entertainment Weekly τον Αύγουστο ότι είχε μιλήσει με τον Ντεπ για την πιθανότητα ενός εκτός φιλμ: «Αν του αρέσει το πώς είναι γραμμένος ο ρόλος, πιστεύω ότι θα το κάνει. Όλα εξαρτώνται από το σενάριο».
