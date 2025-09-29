Κουτσούμπας από Πάτρα: "Το κράτος δεν θέλει και δεν μπορεί να προστατέψει την ζωή και τις περιουσίες των πολιτών"

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας είναι ο κεντρικός ομιλιτής της εκδήλωσης με θέμα τις «πυρκαγιές σε δασικές, αστικές περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να δυναμώσει ο αγώνας για άμεσα μέτρα πρόληψης, πυροπροστασίας και αποκατάστασης».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα τον Πολυχώρο «Royal» (Ακτή Δυμαίων 53) και διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ.

Ο κ. Κουτσούμπας στην τοποθέτησή του ανέφερε πως ακόμα τα αποκαΐδια καπνίζουν στην περιοχή της Αχαΐας. "Εμείς επιμένουμε να συζητάμε για το τι φταίει και φτάσαμε στο σημείο όπου μια πυρκαγιά μπαίνει στον αστικό ιστό της τρίτης πόλης της Ελλάδας και απειλεί ζωές και περιουσίες" επεσήμανε.

Την εισηγητική τοποθέτηση εκάνε ο Σωτήρης Παρίσης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του κόμματος, ενώ υπήρξαν και παρεμβάσεις από άλλους ομιλητές.