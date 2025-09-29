Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κρήτη: Χτύπησε την μητέρα του για να της πάρει τα χρήματα

Κρήτη: Χτύπησε την μητέρα του για να της...

Άλλο ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Άλλο ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στην Κρήτη, με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα και δράστη τον 47χρονο γιο της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Κυριακής (28/9), όταν ένας 47χρονος πήγε στο σπίτι που μένει η μητέρα του και άρχισε να της επιτίθεται για να της πάρει τα χρήματα που είχε.

Μάλιστα, ο γιος δεν δίστασε να χτυπήσει στο πρόσωπο την 71χρονη μητέρα του. Μπροστά στο συμβάν βρισκόταν και η 34χρονη ανιψιά του, η οποία επιχείρησε να αντιδράσει στην επίθεση της γιαγιάς της με τον 47χρονο να επιτίθεται και σε εκείνην.

 Η 34χρονη ενημέρωσε τις αρχές, που έσπευσαν στο σημείο, και συνέλαβαν τον 47χρονο δράστη.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, κατά την προανάκριση προέκυψε ότι ο 47χρονος είχε χτυπήσει και άλλη φορά στο παρελθόν την μητέρα του για να της πάρει τα χρήματα.

Ειδήσεις Τώρα

Τέμπη: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά την απόφαση της Προέδρου Εφετών

Μαιζώνος: Παίρνει ήδη κλίση ο δρόμος- Φορτοεκφόρτωση μόνο από τη μια πλευρά και πάνω στα παρτέρια

Πάτρα: Ο ποδηλατόδρομος «μαδάει»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κρήτη Ενδοοικογενειακή βία

Ειδήσεις