Πάτρα: Συναυλία κλασικής μουσικής στον Καθολικό Ναό Αγίου Ανδρέα

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 (11:30)
Με αφορμή την 454η επέτειο της Ναυμαχίας του Lepanto, η Καθολική Ενορία της Πάτρας διοργανώνει συναυλία κλασικής μουσικής, ανοιχτή στο κοινό, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα.
Η ανακοίνωση της Καθολικής Εκκλησίας αναφέρει τα εξής:
Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11.30 πμ, ο Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Πάτρας (Μαιζώνος 81) διοργανώνει συναυλία κλασσικής μουσικής, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Οι διακεκριμένοι καλλιτέχνες Ευάγγελος Κοκκόρης {φλάουτο} και Γιάννης Αναστασόπουλος {εκκλησιαστικό όργανο} θα παρουσιάσουν έργα των: J.S. Bach A. Vivaldi, A. Marcello, C. Gounod, G.F. Handel, Μ. Blavet, F. Schubert και F. Mendelssohn-Bartholdy.
Η συναυλία υπάγεται στα πλαίσια των εορτασμών της Καθολικής Ενορίας της Πάτρας για την φετινή 454 η επέτειο της Ναυμαχίας του Lepanto.
