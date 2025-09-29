Θοδωρής Φέρρης: Θαυμαστής του έκανε δώρο γνωστό υγρό πιάτων με το όνομά του

Δεν πάμε καλά, είσαι ωραίος, σχολίασε ο τραγουδιστής αφού ξέσπασε σε γέλια
Αντιμέτωπος με μία έκπληξη ήρθε ο Θοδωρής Φέρρης, όταν θαυμαστής σε συναυλία του, του έκανε δώρο ένα μπουκάλι υγρού πιάτων που έφερε το όνομά του.
Η στιγμή αποτυπώθηκε σε βίντεο και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στο TikTok, καταγράφοντας την απρόσμενη στιγμή που ο τραγουδιστής παρέλαβε το ιδιαίτερο αυτό δώρο. Στο απόσπασμα, ο Θοδωρής Φέρρης εμφανίζεται στη σκηνή κρατώντας μια χάρτινη σακούλα. Αφού είδε το περιεχόμενό της, αποφάσισε να το δείξει στο κοινό, λέγοντας: «Παιδιά, κοιτάξτε τι μου έφερε αυτός. Αυτός εδώ, κοιτάξτε τι μου έφερε».
Από τη σακούλα έβγαλε ένα μπουκάλι γνωστής εταιρείας με υγρό πιάτων, που έφερε το όνομά του. Ο θαυμαστής του μάλιστα είχε κολλήσει μία φωτογραφία του τραγουδιστή στην ετικέτα και είχε γράψει «Θοδωρής Fairys». Η στιγμή προκάλεσε γέλιο τόσο στον ίδιο όσο και στο κοινό. «Δεν πάμε καλά. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος», πρόσθεσε ο Θοδωρής Φέρρης πριν συνεχίσει το πρόγραμμά του.
