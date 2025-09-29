Τα Φαντάσματα: Το Twitter για την πρεμιέρα της νέας σειράς με Έλλη Τρίγγου και Ορφέα Αυγουστίδη

Πολύ θετικά σχόλια απέσπασε στο X (πρώην Twitter) η πρεμιέρα της νέας, εβδομαδιαίας κωμικής σειράς του STAR, « Τα φαντάσματα» με τους τηλεθεατές να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους τόσο με το σενάριο, όσο και με τους πρωταγωνιστές, Έλλη Τρίγγου και Ορφέα Αυγουστίδη.

Το νέο σίριαλ σε σενάριο του Λευτέρη Παπαπέτρο και σκηνοθεσία της Αμαλίας Γιαννίκου φέρνει στην ελληνική τηλεόραση τη διασκευή της επιτυχημένης βρετανικής παραγωγής του BBC «Ghosts», που έχει γνωρίσει μεγάλη αποδοχή και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες. Ο Λευτέρης Παπαπέτρου έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές κωμωδίες «Εγκλήματα», «Είσαι το ταίρι μου», «Κάτω Παρτάλι».

Στην ιστορία, το ζευγάρι των ηρώων Έλλη Τρίγγου και Ορφέα Αυγουστίδη καλείται να συνυπάρξει με εννέα φαντάσματα, που υπόσχονται να χαρίσουν γέλιο στο τηλεοπτικό κοινό. Από την προβολή του πρώτου κιόλας επεισοδίου, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, τα σχόλια στο X (πρώην Twitter) ήταν πολύ θετικά.

Πολλοί σχολίασαν ότι η σειρά θυμίζει τις παλιές παραγωγές του Mega, αποδίδοντας αυτό το στοιχείο στον Λευτέρη Παπαπέτρου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πρωταγωνιστικό δίδυμο, με την Έλλη Τρίγγου και τον Ορφέα Αυγουστίδη να κερδίζουν αμέσως τις εντυπώσεις. Το κοινό έκανε λόγο για εξαιρετική χημεία ανάμεσά τους, με σχόλια όπως «τι ωραίοι που είναι Έλλη και Ορφέας» και «έχουν δέσει υπέροχα». Τα θετικά μηνύματα επικεντρώνονται επίσης στο χιούμορ της σειράς, με ορισμένους τηλεθεατές να γράφουν ότι «είχαν χρόνια να γελάσουν με κωμωδία στην τηλεόραση».

Δείτε εδώ τα σχόλια στο X (πρώην Twitter)