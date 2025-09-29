Η στιγμή που η Lola Young καταρρέει στη σκηνή μουσικού φεστιβάλ

Οι αποκαλύψεις για τη διαταραχή που την ταλαιπωρεί

Η εμφάνιση της τραγουδίστριας Lola Young στη Νέα Υόρκη εξελίχθηκε σε ένα δραματικό επεισόδιο, που ανησύχησε τους παρευρισκόμενους, καθώς η 24χρονη κατέρρευσε στη σκηνή μπροστά σε θαυμαστές στο μουσικό φεστιβάλ All Things Go, λίγα μόλις λεπτά αφότου είχε αποκαλύψει ότι πέρασε «δύσκολες μέρες» και δεν ήταν σίγουρη αν θα μπορούσε να δώσει τη συναυλία. Η Lola, γνωστή από την επιτυχία της το 2024 με το τραγούδι «Messy», τραγουδούσε το «Conceited» στο στάδιο Forest Hills όταν έχασε τις αισθήσεις της και χρειάστηκε να απομακρυνθεί από τη σκηνή από το ιατρικό προσωπικό.

Πριν καταρρεύσει, είχε πει στο κοινό: «Πέρασα δύσκολες μέρες, μερικές φορές η ζωή σε κάνει να νιώθεις ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις, αλλά ξέρετε τι, ξύπνησα και πήρα την απόφαση να έρθω εδώ».

<iframe allowfullscreen frameborder="0" width="698" height="573" scrolling="no" id="molvideoplayer" title="MailOnline Embed Player" src="https://www.dailymail.co.uk/embed/video/3519233.html"></iframe>

Λίγες ώρες αργότερα, η ίδια θέλησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές της με ανάρτηση στο Instagram, όπου έγραψε: «Γεια, για όποιον είδε το πρόγραμμά μου στο All Things Go σήμερα, είμαι καλά τώρα. Ευχαριστώ για όλη τη στήριξή σας xxx». Το περιστατικό συνέβη μόλις μια μέρα μετά την ακύρωση συναυλίας την Παρασκευή «λόγω ενός ευαίσθητου ζητήματος».

Ο μάνατζέρ της, Nick Shymansky, τοποθετήθηκε δημόσια γράφοντας: «Υπάρχουν [κατά καιρούς] μέρες όπου εγώ και η ομάδα μου πρέπει να λάβουμε προστατευτικά μέτρα για να τη διατηρήσουμε ασφαλή. Είναι ένα απίστευτο άτομο και πάντα παίρνει στα σοβαρά τους θαυμαστές της, την καριέρα και τις εμφανίσεις της. Μπορώ μόνο να στείλω μια τεράστια συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε». Η Daily Mail ζήτησε σχόλιο από τους εκπροσώπους της τραγουδίστριας, χωρίς ωστόσο να υπάρξει άμεση απάντηση. Η Lola Young έχει μιλήσει στο παρελθόν για τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει, αποκαλύπτοντας το 2022 ότι σε ηλικία 17 ετών διαγνώστηκε με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή. Όπως είχε δηλώσει σε ανάρτησή της στο Instagram: «Δεν μπορώ να βρω τις λέξεις να περιγράψω πόσο αυτή η διάγνωση έχει επηρεάσει ολόκληρη τη ζωή μου και τον τρόπο που βλέπω τον κόσμο γύρω μου. Έχω παλέψει πάρα πολύ για να αποδεχτώ αυτό το κομμάτι του εαυτού μου, και ακόμη μαθαίνω. Πρέπει να θυμίζω στον εαυτό μου ότι είμαι ένας κανονικός γ@@@@ος άνθρωπος, είμαι άνθρωπος και είμαι, όπως όλοι, ικανή για απίστευτα πράγματα. Η ψυχική μου κατάσταση δεν με καθορίζει. Είναι η υπερδύναμή μου».