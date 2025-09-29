Λορέντζο Μουζέτι: Σάλος για τα προσβλητικά σχόλιά του για τους Κινέζους στο China Open

«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για ό,τι είπα οργισμένος στον χθεσινό αγώνα μου
Σκληρή κριτική δέχτηκε ο Ιταλός τενίστας Λορέντζο Μουζέτι ο οποίος άρχισε να βρίζει κατά των Κινέζων φιλάθλων στο τουρνουά τένις China Open στο Πεκίνο.
Ο αστέρας του τένις, Λορέντζο Μουζέτι εκνευρίστηκε καθώς έχανε και όταν έχασε έναν πόντο στο δεύτερο τάι μπρέικ, το νο 9 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις ακούγεται να λέει: «Αυτοί όλο βήχουν, αυτοί οι γαμ…οι Κινέζοι. Όλο βήχουν, για όνομα του Θεού. Βήχουν κάθε τρία δευτερόλεπτα»
Ενώ άρχισε και ο ίδιος να βήχει, κοροϊδεύοντας.
Ο Μουζέτι νίκησε στον αγώνα, ωστόσο, δέχθηκε πολλά αρνητικά σχόλια και κατηγορίες για ρατσισμό.
Μετά τον σάλο έκανε ανάρτηση στο Instagram και ζήτησε συγγνώμη από τους Κινέζους φιλάθλους για τη συμπεριφορά του.
«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για ό,τι είπα οργισμένος στον χθεσινό αγώνα μου. Τα λόγια μου απευθύνονταν μόνο σε μεμονωμένα άτομα που έβηχαν επανειλημμένως και μου αποσπούσαν την προσοχή. Δεν εννοούσα σε καμία περίπτωση όλους τους Κινέζους. Όλα έγιναν σε μια στιγμή έντασης αλλά και πάλι δεν έχω καμία δικαιολογία» σημείωσε.
Μάλιστα, το ίδιο έκανε και μετά τον αγώνα που έδωσε το Σάββατο γράφοντας «συγγνώμη» στην κάμερα.
