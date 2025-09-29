Λορέντζο Μουζέτι: Σάλος για τα προσβλητικά σχόλιά του για τους Κινέζους στο China Open

Σκληρή κριτική δέχτηκε ο Ιταλός τενίστας Λορέντζο Μουζέτι ο οποίος άρχισε να βρίζει κατά των Κινέζων φιλάθλων στο τουρνουά τένις China Open στο Πεκίνο.

Ο αστέρας του τένις, Λορέντζο Μουζέτι εκνευρίστηκε καθώς έχανε και όταν έχασε έναν πόντο στο δεύτερο τάι μπρέικ, το νο 9 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις ακούγεται να λέει: «Αυτοί όλο βήχουν, αυτοί οι γαμ…οι Κινέζοι. Όλο βήχουν, για όνομα του Θεού. Βήχουν κάθε τρία δευτερόλεπτα»

Ενώ άρχισε και ο ίδιος να βήχει, κοροϊδεύοντας.

Ο Μουζέτι νίκησε στον αγώνα, ωστόσο, δέχθηκε πολλά αρνητικά σχόλια και κατηγορίες για ρατσισμό.