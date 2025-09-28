Ντούσκος: Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στον 28χρονο πρωταθλητή

Ο σπουδαίος Στέφανος Ντούσκος πρόσθεσε το μοναδικό παράσημο που δεν είχε στη συλλογή του, καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ του παγκοσμίου πρωταθλήματος στη Σαγκάη.

Η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από την απονομή του χρυσού μεταλλίου στον 28χρονο Έλληνα πρωταθλητή.

Δείτε το βίντεο με την απονομή του χρυσού στον Ντούσκο