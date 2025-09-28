Από νίκη σε νίκη η Παναχαϊκή, ισόπαλη η Θύελα, δεν έπαιξε ο Παναιγιάλειος- ΦΩΤΟ

Σε ένα δραματικό παιχνίδι από το πρώτο κιόλας λεπτό, η Παναχαϊκή κατάφερε να επικρατήσει με 4-2 του Μιλτιάδη στο Γήπεδο Προσφυγικών (μετά από δεκαετίες έπαιξε ως γηπεδούχος στα Προσφυγικά) και να πετύχει τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στον 4ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο πρώτο 15λεπτο, είχαν δοκάρι με τον Γκίκα στο 1′, αλλά στο 23′ ο Νιφορόπουλος ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Παναχαϊκή ύστερα από κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ και τελικό αποδέκτη τον έμπειρο επιθετικό. Στο 45′ ο ίδιος παίκτης μετά από κάθετη του Μπούρδου πλάσαρε για το 2-0 με την ομάδα της Μεσσηνίας να μειώνει στο 57′ με πέναλτι του Ηλιόπουλου. Πάλι ο Νιφορόπουλος με πέναλτι έκανε το 3-1 στο 59′, πάλι μείωσαν οι φιλοξενούμενοι στο 63′ με αυτογκόλ του Φωτεινόπουλου με τον Αγουρίδη να γράφει το τελικό 4-2 με πέναλτι στο 86′.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λ. Κυβελίδης): Γεωργόπουλος, Βερβίτας (61′ Ψυχογιός), Τσεκούρας, Αγουρίδης, Κατσαϊτης (54′ Φωτεινόπουλος), Γασπαρινάτος, Πετράτος, Συρμής, Νιφορόπουλος, Μπούρδος (68′ Φλωράτος), Κουτσιούδης (68′ Λούσκος).

Χωρίς γκολ έληξε η αναμέτρηση ΑΣ Πανθουριακός – Θύελλα Πατρών, πριν λίγο στο γήπεδο του Μεσσηνιακού. Η Θουρία, πήρε τον πρώτο της βαθμό στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής κατηγορίας ενώ έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 55′ λόγω αποβολής του Κωστέα. Το ματς ήταν μέτριο, με λιγοστές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες με γηπεδούχους και φιλοξενούμενους να έχουν τις στιγμές τους για να πετύχουν κάποιο γκολ που τελικά δεν ήρθε.

ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Θανόπουλος, Κατρίβεσης, Κουτσαντώνης, Σουγλέρης (90′ Βλασόπουλος), Σκεπετάρης, Πιστικός, Πανίτσας (65′ Α. Κουτσαντώνης), Σκούρτας (54′ Ντίνος), Θεοδωρακόπουλος.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής:

Ζάκυνθος – Παναιγιάλειος αναβλήθηκε (λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου από την βροχόπτωση)

Πανθουριακός – Θύελλα Πατρών 0-0

Πέλοπας Κιάτου – Πανγυθεατικός 1-1

ΑΟ Λουτράκι – Ερμής Μελιγούς 2-1: 28′ Τσέλιος, 32′ Ντα Σίλβα – 76′ πεν. Αντωνάκης.

ΠΑΣ Πύργου – Κόρινθος 3-1: 6′ Καρακώστας, 47′ Μπούζας, 73′ πέναλτι Χαντί – 23′ Ενσιά.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Σε 2 αγώνες)

Παναχαϊκή 2 5-2 6

Λουτράκι 2 4-1 6

ΠΑΣ Πύργος 2 4-2 4

Πέλοπας 2 2-1 4

Θύελλα Π. 2 1-0 4

Μιλτιάδης 2 4-4 3

Παναιγιάλειος 1 1-1 1

Πανθουριακός 2 0-1 1

Πανγυθεατικός 2 1-3 1

Ζάκυνθος 1 0-1 0

Ερμής Μελ. 2 1-3 0

Κόρινθος 2 1-5 0

ΕΠΟΜΕΝΗ

Κυριακή 05.10.2025, 16:00 Πανγυθεατικός

Ερμής Μελιγούς

16:00

Κυριακή 05.10.2025, 16:00 Μιλτιάδης ΑΟ

ΑΟ Λουτρακίου

16:00

Κυριακή 05.10.2025, 16:00 Πύργος AFC

Παναχαϊκή

16:00

Κυριακή 05.10.2025, 16:00 Θύελλα Πατρών

Πέλοπας Κιάτου

16:00

Κυριακή 05.10.2025, 16:00 Παναιγιάλειος

Πανθουριακός

16:00

Κυριακή 05.10.2025, 16:00 Κόρινθος ΠΑΣ

Ζάκυνθος ΑΠΣ

16:00