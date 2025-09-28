Πρεμιέρα με νίκη για τις Νεάνιδες του Προμηθέα

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το ταξίδι της ομάδας Νεανίδων του Προμηθέα Πατρών στο Πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑ-Η Γυναικών, καθώς στην πρεμιέρα της το Σάββατο το απόγευμα στο Promitheas Park επικράτησε της Παραλίας Πατρών με σκορ 77-32.

Μπροστά σε γεμάτες κερκίδες, τα κορίτσια του Προμηθέα μπήκαν αποφασισμένα στο παρκέ, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό τους. Με σφιχτή άμυνα, εντυπωσιακές συνεργασίες και πολυφωνία στην επίθεση, οι γηπεδούχες ξέφυγαν γρήγορα με 10-0, κλείνοντας την πρώτη περίοδο με 21-3. Η δυναμική παρουσία τους δυσκόλεψε την Παραλία, η οποία παρά την αστοχία της έδειξε ανταγωνιστικότητα στη δεύτερη περίοδο, μειώνοντας τις διαφορές και προσφέροντας όμορφες μπασκετικές στιγμές. Ωστόσο, η ευστοχία του Προμηθέα έφερε το σκορ στο 41-15 στο ημίχρονο.

Στην τρίτη περίοδο, ο Προμηθέας - Γυναικεία ομάδα εμφανίστηκε ακόμα πιο επιθετικός, σκοράροντας από όλες τις θέσεις και διευρύνοντας τη διαφορά στο 64-19. Η εικόνα της ομάδας παρέμεινε εξίσου θετική και στην τελευταία περίοδο, με σωστές αλληλοκαλύψεις στην άμυνα, ταχύτητα στο transition και έξυπνες επιθετικές επιλογές που οδήγησαν στην τελική επικράτηση με 77-32.

Ο προπονητής της ομάδας, κ. Ντούβας, δήλωσε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των αθλητριών του, επισημαίνοντας ότι τα πρώτα αυτά δείγματα γραφής αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Η φετινή χρονιά είναι ιστορική για τις Νεάνιδες του Προμηθέα, καθώς για πρώτη φορά η ομάδα θα συμμετάσχει και στην τελική φάση του W-Rising Stars, ανεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών.

Στις κερκίδες του Promitheas Park βρέθηκαν οι παίκτριες της γυναικείας ομάδας του Προμηθέα που δεν σταμάτησαν να ενθαρρύνουν τα κορίτσια σε κάθε προσπάθειά τους.

Σε όλο τον αγώνα ήταν στην κερκίδα πανηγυρίζοντας κάθε προσπάθεια των μικρότερων κοριτσιών αποδεικνύοντας έμπρακτα πως είναι μια οικογένεια σε όλα.

Το τελικό σκορ ανά περίοδο:

Προμηθέας – Παραλία 21-3, 41-15, 64-19, 77-32