Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Άρση casus belli από Τουρκία και σεβασμός στο διεθνές δίκαιο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι η Τουρκία πρέπει να άρει το casus belli κατά της Ελλάδας.

Από το βήμα του ΟΗΕ έθεσε το βασικό αυτό ζήτημα, το οποίο θα είχε θέσει και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αν η προγραμματισμένη για την Τρίτη συνάντησή τους είχε πραγματοποιηθεί και δεν είχε αναβληθεί από την τουρκική πλευρά.

Μήνυμα όμως έστειλε ο κ.Μητσοτάκης και στο Ισραήλ. “Λέω στους ισραηλινούς φίλους μου ότι υπάρχει ο κίνδυνος να αποξενωθούν από όλους τους συμμάχους, εάν συνεχίσουν σε αυτό το μονοπάτι που απομακρύνει τη λύση των δύο κρατών”, προειδοποίησε. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα.

“Η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με Ισραήλ, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να μιλάμε ανοιχτά. Η συνέχιση αυτών των δράσεων τελικά θα είναι επιζήμια για το ίδιο το Ισραήλ” τόνισε.

Ενώ όσον αφορά στην Ουκρανία υπογράμμισε προς πάσα κατεύθυνση ότι: “Δεν δεχόμαστε αλλαγή συνόρων με τη βία”.

“Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος”

Πιο αναλυτικά, ο πρωθυπουργός διαμήνυσε στην Τουρκία ότι το casus belli πρέπει να αρθεί, καθώς δεν έχει θέση στις σχέσεις δύο γειτόνων

“Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων”, διαμήνυσε ο κ.Μητσοτάκης στην Άγκυρα. Ενώ υπενθύμισε ότι: “Έχουμε μόνο ένα θέμα προς επίλυση, τον καθορισμό υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ”.

“Έχουμε πετύχει χαμηλή ένταση. Ωστόσο τα ήρεμα νερά δεν πρέπει να μας οδηγήσουν σε άλλες ατραπούς. Πρέπει να μας επιτρέψουν να βρουμε λύσεις επ ωφελεία των δύο λαών. Ο δρόμος προς τα εμπρός εδράζεται στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου”, είπε επίσης ο πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ως πυξίδα το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

“Η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα με βάση το διεθνές δίκαιο”

Αναφέρθηκε άλλωστε στις έρευνες για φυσικό αέριο στην ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά και στη συνεργασία με ΗΠΑ για LNG.

Μήνυμα έστειλε όμως και στη Λιβύη, για μία δίκαιη λύση οριοθέτησης ΑΟΖ Ελλάδας -Λιβύης με βάση το δίκαιο της θάλασσας. Τόνισε επίσης ότι η Λίβυοι πρέπει να καθορίσουν μόνοι τους το μέλλον τους χωρίς ξένη παρέμβαση και δήλωσε ότι η Ελλάδα επιθυμεί να βοηθήσει τον ΟΗΕ για την επανένωση της χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε φυσικά στο Κυπριακό, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου και επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο μία λύση με βάση τα ψηφισματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Μήνυμα και στη Συρία και έκκληση για το Σουδάν

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ Αλ Σαράα, έκανε λόγο για μία νέα εποχή ελπίδας για το συριακό λαό, αλλά πρόσθεσε ότι: “Η υποστήριξη μας για μία προσέγγιση Συρίας- ΕΕ σχετίζεται με την προστασία των θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων, ειδικά της ορθόδοξης μειονότητας”.

Σημείωσε επίσης ότι: “Αναμένουμε από τη Συρία να δράσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το ψήφισμα του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας”, αναφερόμενος στα σενάρια για ένα τουρκοσυριακό μνημόνιο σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου.

Ο κ.Μητσοτακης κάλεσε όμως τη διεθνή κοινότητα να μην ξεχνά το Σουδάν, όπου μετά από 2,5 χρόνια καταστροφικού πολέμου λαμβάνει χώρα μία τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. “Διαφορετικά μπορεί να υπάρξει μία μεταναστευτική κρίση διαστάσεων που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε”, προειδοποίησε.

Τέλος ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη δράσεων για την προστασία των παιδιών και νέων από τους κινδύνους στο διαδίκτυο και από την αλόγιστη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. “Η πρόταση μας για πανευρωπαϊκή ηλικία πρόσβασης στα social media εξετάζεται από την Κομισιόν”, σημείωσε.

Δείτε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ: