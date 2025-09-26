Πάτρα: Η Εφορεία Αρχαιοτήτων συμμετέχει στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025

Στον εορτασμό των φετινών ΕΗΠΚ-Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας συμμετέχει με τρεις (3) δράσεις που διοργάνωσε ειδικά για την φετινή θεματική «Αρχιτεκτονική Κληρονομιά – Γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

1/ Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ελληνική Διασπορά και τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ Α.Ε.), η Εφορεία Αρχαιοτήτων αναδεικνύει την τέχνη ως δημόσιο αγαθό και την πολιτιστική κληρονομιά ως γέφυρα μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, προσκαλώντας τον πολίτη, τον επισκέπτη και τον ταξιδιώτη να γνωρίσει, να αναστοχαστεί και να διαμορφώσει το μέλλον της συλλογικής μας μνήμης. Η κοινή αυτή δράση καινοτομεί διασυνδέοντας δημόσιους χώρους στο πνεύμα των νέων ευρωπαϊκών κατευθύνσεων για τον πολιτισμό, με στόχο την ανάδειξή του ως πεδίο διαλόγου, εκπαίδευσης, ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Είχαν προγραμματιστεί να προσφερθούν δύο θεματικές ξεναγήσεις από την Γεωργία Μανωλοπούλου:

-- Στον Τερματικό Σταθμό Επιβατών, Νότιο Λιμάνι Πάτρας (26.9.2025, ώρα 13:00-14:00) με θέμα “Η Τέχνη ως Δημόσιο Αγαθό. Το Λιμάνι ως Πολιτιστικός Σταθμός”.

-- Στο φουαγιέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών (26.9.2025, ώρα 18:00–20:00) με θέμα “Η Τέχνη ως Δημόσιο Αγαθό. Η Διασπορά ως Πολιτιστική Διπλωματία”.

2/ Θεματική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, με τίτλο “Αστικό τοπίο και έργα υποδομής. Όψεις του ρωμαϊκού imperium με τη ματιά σύγχρονων ευρωπαίων”, σε επιμέλεια-παρουσίαση της Δρ. Έλενας Παρτίδα (στην αγγλική). Η δράση απευθύνεται σε ομάδα σκηνοθετών, δημοσιογράφων και ηθοποιών, και εντάσσεται στο Φεστιβάλ γερμανόφωνου κινηματογράφου (6ο KinoFest), σε συνεργασία με το Goethe Institut Πάτρας που πραγματοποιείται στην Αχάια Κλάους.

Η επόμενη δράση είναι Εργαστήριο/workshop για μαθητές Δημοτικού με τίτλο “Ρωμαϊκό Στάδιο Πάτρας. Αρχιτεκτονική και υλικά δομής. Το Στάδιο που μιλάει”, σε συνεργασία με την κοινωνική επιχείρηση Mosaic, διοργανώτρια του φεστιβάλ Μαρκάτεια, υπό τον συντονισμό της Αναστασίας Σαμπαζιώτη.

Την σπονδυλωτή δράση σχεδίασε και υλοποιεί το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης της Εφορείας. Την ξενάγηση στο μνημείο, για μαθητές Δημοτικού από την γειτονιά του Μαρκάτο, θα ακολουθήσει δημιουργικό-εκπαιδευτικό εργαστήρι υλικών δομής, όπου οι μαθητές θα γνωρίσουν τον αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό πλούτο του Ρωμαϊκού Σταδίου Πάτρας, μέσα από την κεραμική και τη γραφή (σφραγίδες) της εποχής.

Τέλος υπάρχει η Εικονική έκθεση “Το πλίνθινο τείχος της Δύμης. Ατενίζοντας την Ευρώπη” σε επιμέλεια της Βασιλικής Τσακνάκη. Η έκθεση προσεγγίζει το μνημείο -στην πόλη της Κάτω Αχαΐας- ως στοιχείο πολιτισμικής ταυτότητας, διασύνδεσης και ενότητας. Η παρουσίαση του μεγάλου αυτού οχυρωματικού έργου, μήκους 5χλμ., της πρώιμης ελληνιστικής εποχής, στο ευρύ κοινό θα αποτελέσει σταθμό στο ταξίδι εξερεύνησης της αρχαίας πόλης.

Μουσική επένδυση της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, συνθέτριας από την Κάτω Αχαΐα.

Ψηφιακή επεξεργασία: Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Η έκθεση θα αναρτηθεί στη σελίδα facebook των ΕΗΠΚ και στη νέα ιστοσελίδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας.