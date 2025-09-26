Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΜΠΑΣΚΕΤ

/

Super Cup: Στον τελικό ο Προμηθέας, με 84-70 επί της ΑΕΚ

Super Cup: Στον τελικό ο Προμηθέας, με 8...

Ρομπ Γκρέι και Κένταλ ΜακΚάλουμ έκαναν σπουδαία δουλειά, για να πάρει ο Προμηθέας την νίκη

Ο πρώτος ημιτελικός του Stoiximan SUPER CUP είχε το απόγευμα της Παρασκευής (26/9) σασπένς και μάχη, έστω κι αν το θέαμα δεν ήταν αρκετό.

ΑΕΚ και Προμηθέας πάλεψαν για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης, με τους Πατρινούς να παίρουν το αποτέλεσμα (84-70) και μαζί το δικαίωμα να διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν 2025/26.

Ο Ρομπ Γκρέι στο πρώτο και ο Κένταλ ΜακΚάλουμ στο δεύτερο ήταν οι δύο που ξεχώρισαν από την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη, η οποία έκανε καλή δουλειά στο δίποντο και είχε ψυχραιμία όταν χρειάστηκαν γερά νεύρα, όπως γράφει το sport24.gr

Ένα γκολ-φάουλ του ΜακΚάλουμ για το 77-68 στο 38′ ήταν αυτό που κλείδωσε το αποτέλεσμα, με τον Προμηθέα να παίρνει επτά από τις 11 ασίστ του από τα χέρια του Αμερικανού γκαρντ.

Η ΑΕΚ, από την άλλη, δεν είχε εικόνα ανάλογη με εκείνη των προηγούμενων ημερών και η αλήθεια είναι ότι προβλημάτισε με την επιπολαιότητά της. Οι κιτρινίμαυροι έκαναν πολλά λάθη, οι Πατρινοί τα εκμεταλλεύθηκαν κι ο Ντράγκαν Σάκοτα θα χρειαστεί χρόνο για να επεξεργαστεί όσα είδε.

Ένα τρελό τρίποντο του Μπάρτλι (64-66 στο 34′) έδωσε ελπίδα στην ΑΕΚ, που είχε σε καλή κατάσταση μόνο τον Λούκας Λεκαβίτσιους και τον Κρις Σίλβα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-24, 37-42, 55-61, 70-84

ΑΕΚ (Σάκοτα): Φλιώνης 5 (1 τρίποντο, 3 ασίστ), Κουζμίνσκας 7 (1), Μπάρτλι 9 (2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη), Αρμς 3 (0/5 σουτ, 3/4 βολές), Σίλβα 20 (5/7 δίποντα, 10/12 βολές, 10 ριμπάουντ), Σκορδίλης 4, Κατσίβελης 6 (6 ριμπάουντ, 5 λάθη), Λεκαβίτσιους 14 (2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Χαραλαμπόπουλος

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 11 (3/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Κόουλμαν 4 (7 ριμπάουντ), ΜακΚάλουμ 19 (4/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/8 βολές, 7 ασίστ), Καραγιαννίδης 7 (1/7 βολές), Γκρέι 30 (7/11 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 7/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Πλώτας, Μπαζίνας 3 (1), Κομνιανίδης, Πόλικαπ 2, Μακούρα 8 (2/7 τρίποντα), Σταυρακόπουλος

Ειδήσεις Τώρα

Ντόναλντ Τραμπ: «Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα»

Καρυστιανού, Ρούτσι, Τηλκερίδης: Αίτημα στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για την εκταφή των παιδιών τους

Pink the City- Η διαδρομή αλλάζει, το μήνυμα παραμένει ίδιο: Πρόληψη για όλους- Πρόληψη παντού…

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Προμηθέας ΑΕΚ

Sports