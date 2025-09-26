Super Cup: Στον τελικό ο Προμηθέας, με 84-70 επί της ΑΕΚ

Ο πρώτος ημιτελικός του Stoiximan SUPER CUP είχε το απόγευμα της Παρασκευής (26/9) σασπένς και μάχη, έστω κι αν το θέαμα δεν ήταν αρκετό.

ΑΕΚ και Προμηθέας πάλεψαν για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης, με τους Πατρινούς να παίρουν το αποτέλεσμα (84-70) και μαζί το δικαίωμα να διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν 2025/26.

Ο Ρομπ Γκρέι στο πρώτο και ο Κένταλ ΜακΚάλουμ στο δεύτερο ήταν οι δύο που ξεχώρισαν από την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη, η οποία έκανε καλή δουλειά στο δίποντο και είχε ψυχραιμία όταν χρειάστηκαν γερά νεύρα, όπως γράφει το sport24.gr

Ένα γκολ-φάουλ του ΜακΚάλουμ για το 77-68 στο 38′ ήταν αυτό που κλείδωσε το αποτέλεσμα, με τον Προμηθέα να παίρνει επτά από τις 11 ασίστ του από τα χέρια του Αμερικανού γκαρντ.

Η ΑΕΚ, από την άλλη, δεν είχε εικόνα ανάλογη με εκείνη των προηγούμενων ημερών και η αλήθεια είναι ότι προβλημάτισε με την επιπολαιότητά της. Οι κιτρινίμαυροι έκαναν πολλά λάθη, οι Πατρινοί τα εκμεταλλεύθηκαν κι ο Ντράγκαν Σάκοτα θα χρειαστεί χρόνο για να επεξεργαστεί όσα είδε.

Ένα τρελό τρίποντο του Μπάρτλι (64-66 στο 34′) έδωσε ελπίδα στην ΑΕΚ, που είχε σε καλή κατάσταση μόνο τον Λούκας Λεκαβίτσιους και τον Κρις Σίλβα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-24, 37-42, 55-61, 70-84

ΑΕΚ (Σάκοτα): Φλιώνης 5 (1 τρίποντο, 3 ασίστ), Κουζμίνσκας 7 (1), Μπάρτλι 9 (2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη), Αρμς 3 (0/5 σουτ, 3/4 βολές), Σίλβα 20 (5/7 δίποντα, 10/12 βολές, 10 ριμπάουντ), Σκορδίλης 4, Κατσίβελης 6 (6 ριμπάουντ, 5 λάθη), Λεκαβίτσιους 14 (2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Χαραλαμπόπουλος

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 11 (3/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Κόουλμαν 4 (7 ριμπάουντ), ΜακΚάλουμ 19 (4/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/8 βολές, 7 ασίστ), Καραγιαννίδης 7 (1/7 βολές), Γκρέι 30 (7/11 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 7/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Πλώτας, Μπαζίνας 3 (1), Κομνιανίδης, Πόλικαπ 2, Μακούρα 8 (2/7 τρίποντα), Σταυρακόπουλος