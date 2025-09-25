Αιματηρό επεισόδιο στη Μεσαρά- Αδέλφια δέχθηκαν άγρια επίθεση με μαχαίρια

Σοκαριστικό συμβάν
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στα Καπαριανά Μεσαράς στην Κρήτη, όταν μέλη μίας οικογένειας επιτέθηκαν με μαχαίρια σε δύο αδέλφια, ηλικίας 29 και 32 ετών.
Ο 32χρονος φέρει τραύμα στον θώρακα, ενώ ο 29χρονος έχει πολλαπλά τραύματα στα χέρια και έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.
Τα δύο αδέλφια εντοπίστηκαν αιμόφυρτα σε αγροτική περιοχή από μέλη άλλης οικογένειας, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους, διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το οποίο εφημέρευε.
