ΟΠΕΚΕΠΕ- Μπαμπασίδης κατά Τυχεροπούλου: Κρατούσε κλειδωμένη ντουλάπα με αποδεικτικά στοιχεία- Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές

Σημαντικές αποκαλύψεις για τη δράση της πρώην διευθύντριας του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου, την περίοδο 2023 – 2024, έκανε ο πρόεδρος του Οργανισμού, Κυριάκος Μπαμπασίδης.

Κατά την κατάθεσή του στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, η οποία διερευνά τους παράνομους μηχανισμούς καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων, ο κ. Μπαμπασίδης παρουσίασε στοιχεία για τα πεπραγμένα της πρώην στελέχους, ρίχνοντας φως σε πρακτικές που έχουν προκαλέσει πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ισχυρίστηκε ότι σε ντουλάπα του οργανισμού που κρατούσε κλειδωμένη η κ. Τυχεροπούλου εντοπίστηκαν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η πρώην διευθύντρια έκανε αποδεκτές προσφυγές που είχαν καταθέσει κάτοχοι παράνομων ΑΦΜ προκειμένου να τους καταβληθούν επιδοτήσεις, παρά το γεγονός ότι είχε διαπιστωθεί από ελέγχους ότι δεν τις δικαιούνταν.

Ο κ. Μπαμπασίδης αποκάλυψε ότι μεταξύ των δικαιούχων που έτυχαν της παράνομης και ευνοϊκής μεταχείρισης από την κ. Τυχεροπούλου ήταν και η 73χρονη από την Κοζάνη, η οποία εισέπραξε 900.000 ευρώ χωρίς να έχει στρέμμα βοσκότοπου στην κατοχή της.

Μέσω του ίδιο παράνομου μηχανισμού, όπως αναφέρει ο μάρτυρας, πληρώθηκαν συνολικά 13 δικαιούχοι οι περισσότεροι εκ των οποίων εντοπίστηκαν πρόσφατα από τους ελέγχους της ΕΛΑΣ και της ΑΑΔΕ με αποτέλεσμα να δεσμευτούν οι περιουσίες τους.

«Αυτό ήταν ασυμβίβαστο σύμφωνα με το action plan»

Ο κ. Μπαμπασίδης ενημερώνοντας τα μέλη της εξεταστικής είπε ότι η κυρία Τυχεροπούλου ήταν προϊσταμένη δύο διευθύνσεων αρμόδιων για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων και για τους ελέγχους. «Αυτό ήταν ασυμβίβαστο σύμφωνα με το action plan», είπε ο μάρτυρας προσθέτοντας ότι όρισε νέο διευθυντή πληρωμών και διατήρησε την κα Τυχεροπούλου στην διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου. «Δεν την έβγαλα εκδικητικά. Εφάρμοσα τον κανονισμό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «η κυρία Τυχεροπούλου, ωστόσο αρνήθηκε να παραδώσει στον νέο διευθυντή πληρωμών το ερμάριο όπου φυλάσσονταν διάφορα έγγραφα απαραίτητα για να ολοκληρωθούν οι πληρωμές. Της στείλαμε εξώδικο. Το είχε κλειδώσει. Δεν είχε δικαίωμα. Το ανοίξαμε τηρώντας ότι προβλέπεται και ξέρετε τι άλλο βρήκαμε μέσα. Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μια εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900 χιλιάδες ευρώ.