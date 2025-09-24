ΟΠΕΚΕΠΕ- Σαλάτας στην Εξεταστική: «Με καρατόμησε ο Μυλωνάκης»

Κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο τέως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, αποκάλυψε ότι απομακρύνθηκε «με εντολή Μαξίμου».

Σε διευκρινιστική ερώτηση για το ποιος έδωσε την εντολή, ο ίδιος απάντησε ότι πρόκειται για τον κ. Μυλωνάκη, υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ.

Παράλληλα εξαπέλυσε βολές κατά πάντων ακόμη και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την οποία χαρακτήρισε «επικίνδυνη» κατηγορώντας τους Ευρωπαίους εισαγγελείς για κατάχρηση εξουσίας, ενώ παρουσίασε τον εαυτό του ως «θύμα μεγάλης συκοφαντίας».

«Θύμα μεγάλης συκοφαντίας»

Ο κ. Σαλάτας παρουσίασε τον εαυτό του ως «θύμα μεγάλης συκοφαντίας» και κατηγόρησε τους Ευρωπαίους εισαγγελείς για κατάχρηση εξουσίας. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, υποστήριξε ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ελέγχθηκε για την περίοδο 2022-23 κι αυτό, γιατί η επιστημονική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Παρασκευή Τυχεροπούλου, σε συνεννόηση με τον συντονιστή των Ευρωπαίων εισαγγελέων Νίκο Πασχάλη, κατηύθυναν αλλού την έρευνα».

Αν και διέψευσε ότι έχει «βεντέτα» με την κ. Τυχεροπούλου, χαρακτήρισε «φυτευτή» την τοποθέτησή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας ότι επειδή δεν υπέγραψαν για το διορισμό της οι υπηρεσιακοί παράγοντες, τη βοήθησαν οι υπουργοί Τσιάρας και Φλωρίδης.

Αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ

Τα λεγόμενά του προκάλεσαν την αντίδραση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη, η οποία χαρακτήρισε αδιανόητη την επίθεση του μάρτυρα προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Με τις απερίσκεπτες και εμπαθείς δηλώσεις του εκθέτει τη χώρα», σχολίασε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, είπε ότι εκδιώχθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου με εντολή Μυλωνάκη, ενώ κάλυψε απολύτως τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, λέγοντας ότι «αγωνιούσε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι τα στοιχεία που του έδινε καθημερινά, τα έστειλε στην κ. Αδειλίνη, η οποία όφειλε να τον καλέσει».