Η Μαρία Καρυστιανού υπέβαλε αίτημα για την εκταφή της κόρης της Μάρθης

Αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση

Αίτημα εκταφής υπέβαλε η Μαρία Καρυστιανού για την κόρη της, Μάρθη, στο πλαίσιο της διερεύνησης της τραγωδίας στα Τέμπη.

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Καρυστιανού υπέβαλε επίσημο αίτημα εκταφής της σορού της κόρης της, Μάρθης, προκειμένου να διενεργηθούν τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις. Στόχος της διαδικασίας είναι η αναζήτηση της πραγματικής αιτίας θανάτου της, στο πλαίσιο της υπόθεσης της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Όπως αποκαλύπτει στον φάκελο με τις εξετάσεις DNA θανόντων, λείπουν οι εξετάσεις της κόρης της.

Η κυρία Καρυστιανού υπογραμμίζει ότι το αίτημα εκταφής της αδικοχαμένης κόρης της έχει διττή βάση και θα πρέπει να γίνει «για λόγους ταυτοποίησης (άρθρα 8 & 2 ΕΣΔΑ) και για λόγους εντοπισμού των χημικών που προκάλεσαν τη φονική πυρόσφαιρα (άρθρο 6 ΕΣΔΑ).

Σύμφωνα με το υπόμνημα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 2023 «στην περίπτωση της κόρης μου δεν έγινε ιατρική πραγματογνωμοσύνη νεκροψία – νεκροτομή σύμφωνα με το κάτωθι υπ’ αριθμόν 447/2023 έγγραφο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, αλλά και πλέον τούτου στον φάκελο με τις εξετάσεις DNΑ θανόντων, απουσιάζουν πλήρως οι εξετάσεις DNA της κόρης μου».

Αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση

Παράλληλα, η Μαρία Καρυστιανού υπογραμμίζει στο υπόμνημά της προς την πρόεδρο Εφετών Λάρισας ότι συντρέχουν λόγοι επιστροφής της δικογραφίας για συμπληρωματική ανάκριση, καθώς «προκύπτει από πληθώρα στοιχείων, τα οποία αναδεικνύονται στο παρόν και έχουν ήδη αναδειχθεί και σε πλείστα όσα αιτήματα, υπομνήματα κλπ τα οποία έχω υποβάλει τόσο εγώ όσο και οι λοιποί συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών τα οποία έχουν εγχειρισθεί στη δικογραφία και τα οποία είτε αγνοήθηκαν, είτε απορρίφθηκαν αναιτιολόγητα, είτε εξετάστηκαν μεν αλλά επιδερμικά».

Η Μαρία Καρυστιανού τονίζει πως η υπόθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί ώριμη για να οδηγηθεί σε δίκη, εφόσον παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα και δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες σε όλα τα επίπεδα.

Παράλληλα σημειώνει «έχει παραμένει ανοικτό και αναπάντητο το κρίσιμο ζήτημα: η αναζήτηση όλων των ποινικώς υπευθύνων αλλά και, κυρίως, η διαλεύκανση της αληθούς αιτίας που προκάλεσε τον θάνατο των αγαπημένων μας προσώπων στο πολύνεκρο αυτό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Υπό τα δεδομένα αυτά, η υπόθεση, με το μέχρι σήμερα αποδεικτικό υλικό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ώριμη προς εκδίκαση».

