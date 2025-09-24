Σύγχρονο πομποδέκτη – δωρεά της Π.Ε. Αχαΐας παρέδωσε στους Ραδιοερασιτέχνες ο Αντιπεριφερειάρχης Φ. Ζαΐμης

Στην έδρα της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου στην Πάτρα βρέθηκε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, παραδίδοντας έναν σύγχρονο πομποδέκτη με τον εξοπλισμό του, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε καταστάσεις ανάγκης.

Η απόφαση για την παραχώρηση του σύγχρονου αυτού εξοπλισμού εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Αχαΐας με τους ραδιοερασιτέχνες της περιοχής, οι οποίοι είναι παρόντες σε κάθε έκτακτο γεγονός, συνδράμοντας στην σταθερότητα των επικοινωνιών και αποκαθιστώντας προβλήματα σε περιπτώσεις που χρειάζεται.

Ο Αντιπεριφερειάρχης παρέδωσε τον εξοπλισμό στον Πρόεδρο της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου Γιώργο Αντωνόπουλο και στα μέλη του Δ.Σ., σημειώνοντας πως από την πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικά της Πολιτικής Προστασίας σηματοδοτείται με αυτόν τον τρόπο η σημασία που δίνεται στην συνεργασία με όλους τους φορείς που είναι παρόντες στην αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων.