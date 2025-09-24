Σύγχρονο πομποδέκτη – δωρεά της Π.Ε. Αχαΐας παρέδωσε στους Ραδιοερασιτέχνες ο Αντιπεριφερειάρχης Φ. Ζαΐμης

Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε καταστάσεις ανάγκης
Στην έδρα της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου στην Πάτρα βρέθηκε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, παραδίδοντας έναν σύγχρονο πομποδέκτη με τον εξοπλισμό του, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε καταστάσεις ανάγκης.
Η απόφαση για την παραχώρηση του σύγχρονου αυτού εξοπλισμού εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Αχαΐας με τους ραδιοερασιτέχνες της περιοχής, οι οποίοι είναι παρόντες σε κάθε έκτακτο γεγονός, συνδράμοντας στην σταθερότητα των επικοινωνιών και αποκαθιστώντας προβλήματα σε περιπτώσεις που χρειάζεται.
Ο Αντιπεριφερειάρχης παρέδωσε τον εξοπλισμό στον Πρόεδρο της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου Γιώργο Αντωνόπουλο και στα μέλη του Δ.Σ., σημειώνοντας πως από την πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικά της Πολιτικής Προστασίας σηματοδοτείται με αυτόν τον τρόπο η σημασία που δίνεται στην συνεργασία με όλους τους φορείς που είναι παρόντες στην αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων.
Όπως δήλωσε ο κ. Φωκίων Ζαΐμης: «Η παραχώρηση του ηλεκτρονικού αυτού εξοπλισμού στην Ένωση Ραδιοερασιτεχνών, είναι μία ελάχιστη προσφορά από την πλευρά την δική μας στους ραδιοερασιτέχνες τους οποίους θεωρούμε συνεργάτες μας, ειδικά όταν θα χρειαστεί να εγγυηθούμε τις επικοινωνίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Είμαστε έμπρακτα δίπλα στους ραδιοερασιτέχνες γιατί και εκείνοι είναι διαρκώς δίπλα σε εμάς, αλλά κυρίως στην κοινωνία και τους πολίτες και το έχουν αποδείξει οποτεδήποτε χρειάστηκε σε έκτακτα και συχνά δύσκολα γεγονότα.
Η διαφύλαξη των επικοινωνιών και η άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων είναι πάντα κρίσιμη τις ώρες που ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας και γενικότερα της Πολιτείας, επιχειρεί σε ένα έκτακτο γεγονός.
Με αυτή την προσφορά μας προσπαθούμε να διευκολύνουμε το έργο των ραδιοερασιτεχνών μας. Είναι ένα έργο με πρακτική αξία και κοινωνικό αποτύπωμα το οποίο οφείλουμε να στηρίζουμε και να ενισχύουμε με κάθε τρόπο».
