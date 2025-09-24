Αδειοδοτείται και η δεύτερη δεξαμενή φυσικού αερίου – Φωκίων Ζαΐμης: Έντονο το ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ.

Στην αδειοδότηση και της δεύτερης δεξαμενής φυσικού αερίου στην περιοχή της Βιομηχανική Ζώνης της Πάτρας, όπου είναι η εγκατάσταση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Η νέα δεξαμενή, χωρητικότητας 100 κυβικά αερίου, θα αυξήσει τη δυνατότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου, καθώς υπάρχει, ήδη η πρώτη δεξαμενή χωρητικότητας 150 κυβικών, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη τροφοδοσία των επιχειρήσεων και τη σταθερότητα της παραγωγής,. «Υλοποιήσαμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας καθώς ζήτηση βαίνει αυξανόμενη. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την προώθηση υποδομών που φέρνουν ασφάλεια και επιταχύνουν την ενεργειακή αυτονομία», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης.

Πάντως, ήδη, οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις είναι έξι ενώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να συνδεθούν κι άλλες. Ο κ. Ζαϊμης ενημερώθηκε λεπτομερώς από τoν Διευθυντή Έργου της εταιρείας για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να συνδεθούν καθώς και για το σύγχρονο και ασφαλή τρόπο με τον οποίο γίνεται το έργο.

Τέλος, στη τελική ευθεία έχει εισαχθεί και η κατασκευή του δικτύου που ξεκινά από την ΒΙ.ΠΕ. και θα καταλήγει στην πόλη της Πάτρας με μεταλλικό αγωγό συνολικής έκτασης 25χλμ, ώστε να δημιουργηθεί και το δίκτυο της Πάτρας. Αυτή τη στιγμή απομένουν 5χλμ δικτύου για να φθάσει στον πρώτο σταθμό, που ρυθμίζει και μειώνει την πίεση, στην είσοδο της πόλης των Πατρών ενώ εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο αρχές του 2026. «Στόχος μας είναι να φθάσει το φυσικό αέριο σε κάθε σπίτι, σε κάθε επιχείρηση της περιοχής μας, διότι αφενός, παράγει λιγότερους ρύπους σε σχέση με το πετρέλαιο και τον άνθρακα, αφετέρου είναι πολύ αποδοτικό για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης ενώ συχνά είναι πιο φθηνό από άλλες μορφές ενέργειας, ειδικά αν υπάρχει υποδομή για την προμήθειά του», πρόσθεσε ο κ. Φωκίωνας Ζαΐμης.