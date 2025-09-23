Σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Έναν χρόνο μετά την τελευταία τους συνάντηση και πάλι στη Νέα Υόρκη και σε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό μετά την εκλογή Τραμπ, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντώνται σήμερα στο «Σπίτι της Τουρκίας», με το ραντεβού τους να προγραμματίζεται να διαρκέσει περίπου 30 λεπτά.

Στο πλευρό των δύο ηγετών θα βρίσκονται οι δύο υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, οι οποίοι συναντιούνται με μεγαλύτερη τακτικότητα, και οι δύο διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτων Νικολαϊδης και Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Πριν από τη συνάντησή του με τον κ. Ερντογάν πάντως ο κ. Μητσοτάκης θα έχει μια ακόμη σημαντική συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, όπου θα τεθούν επί τάπητος όλα τα ζητήματα, με πρώτο και κυριότερο αυτό του έργου για το καλώδιο GSI, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Κατά τα άλλα, το σημερινό πρόγραμμα επαφών του κ. Μητσοτάκη περιλαμβάνει τον Αζέρο πρόεδρο κ. Αλίγιεφ, τον πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε Γιούλιος Μαάντα Μπίο, τον πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ Αλ-Αλίμι και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Αργά το βράδυ, ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει το παρών στη δεξίωση που παραθέτει ο πρόεδρος Τραμπ για τους ηγέτες που φτάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Γ.Σ. του ΟΗΕ.