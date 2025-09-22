Back to Top
Πάτρα: «Οι μύτες το ‘σκασαν» και πήγαν Κρήνη

Το έργο ανέβηκε από τον Σύλλογο Ανάδειξης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Κρήνης “Ο Άγιος Αθανάσιος” σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία πολιτισμού - Η σκηνοθεσία ήταν της Αθηνάς Καλλιμάνη

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 για άλλη μια φορά «Οι μύτες το ΄σκασαν» και… βρέθηκαν στο Ανοιχτό Θέατρο της Κρήνης, προκειμένου να στείλουν σε μικρούς και μεγάλους μήνυμα για έναν υγιή τρόπο ζωής μέσα από τον πολιτισμό.

Το έργο ανέβηκε από τον Σύλλογο Ανάδειξης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Κρήνης “Ο Άγιος Αθανάσιος” σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία πολιτισμού του Δήμου Πατρέων, με το κοινό - από 2 ετών και άνω - να παρακολουθεί μια παράσταση ενάντια στον εκφοβισμό, με αναφορές στην αξία της διαφορετικότητας και την εκτίμηση της ζωής που μας δωρίζεται με τη γέννησή μας, με έναν άκρως χιουμοριστικό τρόπο.

Το σενάριο υπέγραψε η συγγραφέας παραμυθιών Άννα Δενδρινού και τη διασκευή-σκηνοθεσία είχε αναλάβει η εκπαιδευτικός-σκηνοθέτης Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου από το Θεατρικό Εργαστήρι Πολυφωνικής.

Με το τέλος της παράστασης πραγματοποιήθηκε διαδραστικό παιχνίδι βασισμένο στις τόσο πολυταξιδεμένες «ΜΥΤΕΣ» και σε μια καινούρια παράσταση που ετοιμάζεται, η οποία αποτελεί την επόμενη παραγωγή για παιδιά του Θεατρικού Εργαστηρίου Πολυφωνικής, με επίκεντρο το σεβασμό στο περιβάλλον, το σεβασμό στον άνθρωπο και το σεβασμό στην πόλη που ζούμε καθώς και στην καθημερινότητα της πόλης που ζούμε.

Στην κιθάρα ήταν ο Παναγιώτης Αθανασακόπουλος και στην κατασκευή των μασκών ο Δημήτρης Ράπτης.

Culture