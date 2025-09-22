Φ. Ζαΐμης: «Η Δυτική Ελλάδα ενώνει δυνάμεις για το μέλλον της Γαλάζιας Οικονομίας»

Η συνεδρία έδωσε βήμα σε διακεκριμένους επιστήμονες, εκπροσώπους της αγοράς και θεσμικούς φορείς από τις χώρες του έργου, οι οποίοι ανέδειξαν τη σημασία της εκπαίδευσης και έρευνας, την ανάγκη προσαρμογής στις αγορές και τις προκλήσεις τους, καθώς και τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που οδηγούν την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας.

Επίσης, ο κ. Ζαΐμης υπογράμμισε: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν είναι απλός παρατηρητής. Είναι ενεργός πρωταγωνιστής στη χάραξη κοινών στρατηγικών για μια Γαλάζια Οικονομία που δημιουργεί θέσεις εργασίας, επενδύσεις και προοπτικές για όλους».

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας και Πρόεδρος της Επιτροπής Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας της CPMR, Φωκίων Ζαΐμης τόνισε τη σημασία της συνεργασίας για την περιοχή:«Η Γαλάζια Οικονομία είναι το μέλλον μας. Μόνο μέσα από τη διασυνοριακή συνεργασία μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες, να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο και ευημερούν αύριο για τις κοινωνίες μας στην Αδριατική και Ιόνια περιοχή».

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην Εβδομάδα για τις Μεσογειακές Ακτές & Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές 2025 - MediterraneanCoast and Macro-RegionalStrategiesWeek 2025: Strongercooperation for betterfuture, στις 17 Σεπτεμβρίου στην πόλη Ίζολα της Σλοβενίας, ανέλαβε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου GROWTH4BLUE του Προγράμματος Interreg - IPA ADRION, συντονίζοντας συνεδρία που επικεντρώθηκε στη διαμόρφωση του Διακρατικού Δικτύου Γαλάζιας Οικονομίας.

Τη συνεδρία συντόνισε το στέλεχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ειρήνη Καφούσια ενώ συμμετείχαν οι: Δρ. Μιχαήλ Χατζηευσταθίου, Συντονιστής του Πυλώνα 1 (BlueSustainableEconomy) της EUSAIR, Αναπληρωτής Εθνικός Ανταποκριτής DCF, ο Καθηγητής Δρ. PeterVidmar, Κοσμήτορας και Καθηγητής στη Σχολή Ναυτικών Σπουδών και Μεταφορών, Πανεπιστήμιο Λιουμπλιάνας, Ευάγγελος Ποταμιάνος, Διευθυντής Κεντρικής Ιχθυαγοράς Πατρών, Κεντρικές Αγορές και Οργανισμοί Αλιείας (ΟΚΑΑ Α.Ε.), MileBoshkov, Εκτελεστικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βόρειας Μακεδονίας, CarloGadaletaCaldarola, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τεχνολογίας και Καινοτομίας, ARTI της Απουλίας.

Στην συνέχεια, ακολούθησε η διήμερη - 3η Συνάντηση Εργου (Project Meeting) του έργου GROWTH4BLUE του Προγράμματος Interreg - IPA ADRION, στο Κόπερ της Σλοβενίας, με την ενεργό συμμετοχή όλων των εταίρων, ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η πορεία υλοποίησης του έργου, η συμβολή των εταίρων στην υλοποίηση των δράσεων, ζητήματα διαχείρισης και οικονομικού ελέγχου, καθώς και δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη του εργαλείου ανάλυσης της αγοράς εργασίας, που αναπτύσσεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, καθώς και στις πιλοτικές δράσεις που θα υλοποιήσειο κάθε εταίρος και θα επικυρώσουν την αποτελεσματικότητα της τεχνολογικής καινοτομίας έτσι όπως αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου.

«Με την πρωτοβουλία αυτή, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενισχύει τη θέση της ως καταλύτης συνεργασίας και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής και Ιονίου. Το έργο GROWTH4BLUE στοχεύει μεταξύ άλλων και στην δημιουργία ενός Διακρατικού Δικτύου Γαλάζιας Οικονομίας, προωθώντας την εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου», επισήμανε ο κ. Ζαΐμης.

Η συνάντηση διοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από τον εταίρο του έργου Chamber of Commerce and Industry of Primorska στη Δημοκρατία της Σλοβενίας και συντονίστηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που ηγείται του εταιρικού σχήματος.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, ιδιαίτερη σημασία είχε η δυνατότητα των συμμετεχόντων να γνωρίσουν παραδείγματα δράσεων με κύριο αντικείμενο την Γαλάζια Οικονομία στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Σλοβενίας μέσα από επισκέψεις σε σημεία αναφοράς όπως τα Piranskesoline (αλυκές του Πιράν) και το Λιμάνι του Κόπερ, που αποτελούν εμβληματικές περιπτώσεις μελέτης και δείχνουν πώς η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να συνδυάζεται με την καινοτομία και την οικονομική δραστηριότητα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από την Κωνσταντίνα Λάνταβου και την Ειρήνη Καφούσια, που συμμετείχαν ενεργά στον συντονισμό των συζητήσεων και στη διαμόρφωση των επόμενων βημάτων του έργου.