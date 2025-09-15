Φωκίων Ζαΐμης: Ζητά παράταση μαθητικής έκπτωσης και στα απογευματινά δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Αιγίου

Την κοινωνική ευαισθησία του ΚΤΕΛ Αιγίου επικαλείται ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης προκειμένου να υποστηριχθεί η μαθητική κοινότητα και κατά τις απογευματινές ώρες με μειωμένο εισιτήριο.

Μέσω σχετικής επιστολής ο κ. Ζαΐμης ζητά από τον πρόεδρο του Αστικού ΚΤΕΛ Αιγίου Χρήστο Κοσαρά να εξεταστεί η δυνατότητα παράτασης της εκπτωτικής κάρτας και το απόγευμα ώστε να βοηθηθούν οι οικογένειες των μαθητών που μετακινούνται με το λεωφορείο για τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

«Σε μια περίοδο που οι οικονομικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες, είναι σημαντικό να βρίσκουμε λύσεις δείχνοντας την αλληλεγγύη μας στη μαθητική κοινότητα.Έχουμε διαπιστώσει ότι ένας σημαντικός αριθμός μαθητών μετακινείται με το Αστικό ΚΤΕΛ κατά τις απογευματινές ώρες, είτε για φροντιστήρια, είτε για αθλητικές - πολιτιστικές δραστηριότητες με συνέπεια να κρίνουμε απαραίτητη τη μείωση του κόστους για τη μεταφορά τους. Γνωρίζω ότι η παροχή εκπτώσεων (25% & 50%) δεν είναι εύκολη λόγω των αυξημένων λειτουργικών σας εξόδων, ωστόσο με αυτήν την κίνηση θα δείξουμε το έμπρακτο ενδιαφέρον μας για τη νέα γενιά», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης.

Η συνεργασία της Π.Ε. Αχαΐας με το Αστικό ΚΤΕΛ είναι πολύτιμη επισημαίνει στην επιστολή του ο κ. Φωκίων Ζαΐμης τονίζοντας ότι κάθε νέα πρόταση είναι προσανατολισμένη στην ουσιαστική υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.