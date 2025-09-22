Πάτρα: Η πόλη πήγε σινεμά… - Πάνω από 3.000 στις προβολές του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου

Η ενότητα ξεκίνησε την Τρίτη 1η Ιουλίου και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Περισσότεροι από 3000 θεατές, 10 μοναδικές ταινίες και 29 συνολικά προβολές, συνέθεσαν για φέτος το παζλ της ενότητας του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου που διοργάνωσε η αντιδημαρχια Πολιτισμού, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2025, με τους σινεφίλ να αγκαλιάζουν με μοναδικό τρόπο το ταξίδι της μεγάλης οθόνης στο αίθριο του νέου Δημαρχείου, στην οδό Μαιζώνος και Γκότση, στην δημοτική πλαζ και στις γειτονιές της Πάτρας.
Μόνο στις 10 προβολές που φιλοξενήθηκαν στο προαύλιο του νέου δημαρχείου, ο αριθμός των θεατών ξεπέρασε τους 1700, μετατρέποντας στην πράξη τον χώρο και σε σημείο αναφοράς για δράσεις πολιτισμού, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.
Η ενότητα ξεκίνησε την Τρίτη 1η Ιουλίου και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025. Ο Δημοτικός Κινηματογράφος στη διάρκεια του «ταξιδιού» του στις γειτονιές και τις συνοικίες της πόλης – εκτός από το νέο δημαρχείο - έκανε στάση στην Δημοτική Πλαζ, την Ιχθυόσκαλα, την Τέρψη, την Αγυιά, την Καρυά, στο πλατανόδασος της παραλίας προαστείου, το Γηροκομειό, την Δροσιά, την Εγλυκάδα, το κάτω Καστρίτσι, την Ελεκίστρα, τον Ψαθόπυργο, τα Τσουκαλέϊκα, την Κρήνη και στα Ροϊτικα.
Όλες οι προβολές ήταν δωρεάν για το κοινό.
