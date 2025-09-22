Χάλκινος ο Αντώνης Τσαπατάκης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης της Σιγκαπούρης

Ο Αντώνης Τσαπατάκης χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025 στη Σιγκαπούρη, κατακτώντας το χάλκινο στα 100μ. πρόσθιο SB4 με χρόνο 1:39.73

Ο Αντώνης Τσαπατάκης είχε δείξει από τα προκριματικά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, πετυχαίνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση και την πρώτη στη σειρά του στο τουρνουά της Σιγκαπούρης.

Κάπως έτσι και με την πρόκριση στον τελικό, ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση στον μεγάλο τελικό, με την οποία πήρε το χάλκινο μετάλλιο, προσθέτοντας άλλη μια διάκριση στην καριέρα του.

Στις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές, ο Γιάννης Κωστάκης τερμάτισε τέταρτος στην προκριματική του σειρά στα 50μ. πρόσθιο SB2 και κατετάγη 9ος συνολικά, ενώ η Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη πήρε την 9η θέση στα 50μ. ελεύθερο S5.