Φειδιππίδης Αχαΐας: Δυναμικό ξεκίνημα- ΦΩΤΟ

Με μαζική συμμετοχή και με πολλές διακρίσεις ξεκίνησαν οι φθινοπωρινές αγωνιστικές υποχρεώσεις των δρομεων του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.ΑΧ.) «Φειδιππίδης», στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθηνας που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 08 & 09 Νοεμβρίου.

Παρόλο που βρισκόμαστε στα μισά του Σεπτέμβρη ο Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» έχει συμμετάσχει ήδη με ομαδικές εγγραφές σε τέσσερις (4) αγώνες, μετρώντας, σε αυτούς, εκατόν εβδομήντα εννέα (179) τερματισμούς και τριαντα (30) θέσεις στο βάθρο των απονομών.

Η φθινοπωρινή σεζόν για τους δρομείς του «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ» ξεκίνησε το Σάββατο 23/8 το απόγευμα στη Ναύπακτο όπου είκοσι επτά (27) δρομείς συμμετείχαν στους αγώνες 9χλμ και 5χλμ του «LEPANTO RUN 2025», με επτά (7) απο αυτούς να εκπροσωπούν το Σύλλογο στα βάθρα των απονομών

Στον αγώνα των 9χλμ οι Τσόλκας Κωνσταντίνος και Πρισακάρου Κατερίνα κατέλαβαν τη 2η θέση ΓΕΝΙΚΗΣ σε Άνδρες και Γυναίκες, ενώ οι Κωνσταντάρα Γεωργία (1η), Ηλιοπούλου Αρετή (1η) και Φωτόπουλος Ανδρέας (1ος) ανέβηκαν στο βάθρο των ηλικιακών κατηγοριών.

Στα 5χλμ ο Γιώργος Ντάβλας κατέκτησε την 3η θέση ΓΕΝΙΚΗΣ και ο Παναγιώτης Μητρούλιας τη 2η θέση στην ηλικιακή του κατηγορία.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας (Σάββατο 23/8) δεκαεννέα (19) δρομείς του Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» συμμετείχαν στους αγώνες των 5χλμ και 10χλμ του "OLYMPIA NIGHT RUN" που διεξήχθη στην Αρχαία Ολυμπία, με πέντε (5) εξ' αυτών να ανεβαίνουν στο βάθρο των ηλικιακών κατηγοριών.

Στον αγώνα των 10χλμ η Κωνσταντίνα Τσουκαλά κατέλαβε την 3η θέση ΓΕΝΙΚΗΣ στις Γυναίκες, ενώ οι Νικόλαος Ζουμπάκης (1ος), Βασίλειος Βασιλείου (2ος) και Αναστάσιος Πατσούρης (3ος) κατέκτησαν τις 3 θέσεις βάθρο της ηλικιακης κατηγορίας 50-59 Ανδρών.

Στα 5χλμ η Ζωή Λεκκα κατέκτησε την 3η θέση στην ηλικιακή της κατηγορία.

Το Σαββατοκύριακο 06 & 07 Σεπτεμβρίου ο Σύλλογος συμμετείχε στους αγώνες των 10χλμ και 21.1χλμ που πραγματοποιήθηκαν στο Νεοχώρι Μεσολογγιου.

Είκοσι δυο (22) δρομείς του "ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ" συμμετείχαν στον Ημιμαραθώνιο και ένας (1) στον αγώνα των 10χλμ,

Η Πρισακάρου Κατερίνα κατέκτησε την 1η θέση της ΓΕΝΙΚΗΣ στις Γυναίκες και ο Τσόλκας Κωνσταντίνος τη 2η θέση Γενικής στους άνδρες, ενώ οι Ζουμπακης Νικόλαος (1ος), Κονόμι Δημήτρης (1ος), Wendy Shaw (2η) και ο πρόεδρος του Συλλόγου Αντώνιος Κατσίκης (3ος) ανέβηκαν στο βάθρο των ηλικιακών κατηγοριών και στους δυο αγώνες

Τέλος την προηγούμενη Κυριακή 14/09, εκατόν δέκα (110) δρομείς του Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» συμμετείχαν "αγωνιστικά" – μαζί με τα μέλη του Συλλόγου που στελεχωσαν κρίσιμα πόστα ως εθελοντές – στους αγώνες των 5χλμ και 9.6χλμ του «Παράκτιου Δρόμου Πάτρας 2025 ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» που διοργάνωσε για πρώτη φορά με επιτυχία ο Σύλλογος.

Τριάντα επτά (37) δρομείς του «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ» έλαβαν μέρος στα 5χλμ, με την Αρετή Αργυροπούλου – κόρη του «τιμώμενου» Βαλκανιονίκη του Μαραθωνίου Νίκου Αργυρόπουλου – να αναδεικνύεται 2η ΓΕΝΙΚΗΣ στις Γυναίκες.

Ο Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» συμμετείχε με εβδομήντα τρεις (73) δρομείς στον αγώνα των 9.6χλμ με τις Πρισακάρου Κατερίνα και Αργυροπούλου Μαρία να κατακτούν τη 2η και 3η θέση (αντίστοιχα) ΓΕΝΙΚΗΣ στις γυναίκες.

Στο βάθρο των ηλικιακών κατηγοριών στα 9,6χλμ ανέβηκαν οι Τσόλκας Κωνσταντίνος (1ος), Μπαρτζελιώτης Διονύσιος (1ος), Μπακοπούλου Μάρθα (1η), Μπάκα Γεωργία (1η), Βανταράκης Αλέξανδρος (2ος), Βασιλείου Βασίλειος (2ος), Ζουμπάκης Νικόλαος (3ος), Κωνσταντάρα Γεωργία (3η) και Λέκκα Ζωή (3η).

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των δρομέων του Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο 20 & 21 Σεπτεμβρίου 2025 όπου ο Σύλλογος θα συμμετάσχει με περισσότερους από 85 δρομείς στους αγώνες του “IOANNINA LAKE RUN 2025”, ενώ είναι σε εξέλιξη οι ομαδικές εγγραφές για τον ορεινό αγώνα 7ο «ΔΙΒΡΙΣ hard trail race» που θα πραγματοποιηθεί στη Λάμπεια Ηλίας την Κυριακή 28/09 και για τον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» που θα διεξαχθεί το Σάββατο 11/10 και ο «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» είναι για μια ακομα χρονιά «Θεσμικός Υποστηρικτής» και αναμένεται να συμμετάσχει με μεγάλο αριθμό δρομέων αλλά και εθελοντές.