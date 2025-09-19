Ζήσης: «Ο Αργυρός ήθελε να τραγουδήσει αφιλοκερδώς για την Εθνική αλλά έλειπε στο εξωτερικό»

Θέση για τα όσα σχόλια ακούστηκαν για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την πρόταση που του έγινε να τραγουδήσει για την Εθνική ομάδα μετά την επιστροφή της από τη Ρίγα και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025 πήρε ο Νίκος Ζήσης.

Ο τζένεραλ μάνατζερ της «επίσημης αγαπημένης» με ανάρτησή του εξήγησε πως ο Αργυρός δεν αρνήθηκε να τραγουδήσει για την γαλανόλευκη όταν τον κάλεσαν αλλά επειδή βρισκόταν σε επαγγελματική υποχρέωση στο εξωτερικό πρότεινε να το κάνει αφιλοκερδώς με την επιστροφή του στη χώρα μας. Ωστόσο επειδή οι διεθνείς ήθελαν να διασκεδάσουν την Δευτέρα και όχι κάποια άλλη ημέρα αποφάσισαν να πάνε στο Ποσειδώνιο και τον Θοδωρή Φέρρη.

Η ανάρτηση του Ζήση

«Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ. Είναι ο άνθρωπος που στη διάρκεια της συναυλίας του σταμάτησε για να παρακολουθήσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της ομάδας μας αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή του. Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς, όμως επειδή εκείνες της ημέρες βρισκόταν στο εξωτερικό, δεν κατέστη εφικτό. Είναι κρίμα λοιπόν να δέχεται κακόβουλα σχόλια όταν η πρόθεσή του ήταν μόνο θετική.

Είχαμε όμως την τύχη και τη χαρά, χάρη στον φίλο μας Μανώλη Μούτσο να βρεθεί δίπλα μας ο Θοδωρής Φέρρης - ένας καλλιτέχνης που όλοι μας εκτιμούμε ιδιαίτερα. Παρότι το πρόγραμμά του ήταν γεμάτο εκείνη την ημέρα βρισκόταν στην Αθήνα και με μεγάλη προθυμία μας άνοιξε τον χώρο του και μας χάρισε μια μοναδική βραδιά με τη φωνή και την παρουσία του.

Ήταν μια στιγμή γιορτής και χαράς για όλους μας, που θέλουμε να θυμόμαστε μόνο με θετικά συναισθήματα».