Σοφία Ζαχαράκη για τον σύντροφό της: «Μας ένωσε ο Παναθηναϊκός»

Εκείνος, θεολόγος και διευθυντής στο Τεχνικό Λύκειο, βρισκόταν λίγα μόλις μέτρα από το δικό της Γενικό Λύκειο, με αποτέλεσμα να έχει άμεση εικόνα για τις επιδόσεις, αλλά και τις απουσίες της: «Ήταν λίγο άτυχο, γιατί αν έκανα καμιά κοπάνα την πρώτη ώρα, ο πατέρας μου ενημερωνόταν αμέσως», είπε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη , σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο Happy Day αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια, αλλά και τη σχέση με το σύζυγό της, που τους ένωσε ο Παναθηναϊκός. Θυμήθηκε με χιούμορ τις εποχές που έπαιρνε τον έλεγχο προόδου, έχοντας πάντα τον πατέρα της σε απόσταση… αναπνοής.

Η υπουργός περιέγραψε τη μητέρα της ως τον άνθρωπο που έμεινε στο σπίτι για να μεγαλώσει τα παιδιά, προσφέροντάς τους σταθερότητα και στήριξη. «Νομίζω ζήσαμε κανονικά παιδικά χρόνια, με εμπειρίες που έχουν οι περισσότεροι στα σπίτια τους», ανέφερε.

Η σχέση με τον Αντώνη Μαρκόπουλο: «Μας ένωσε ο Παναθηναϊκός»

Μιλώντας για τον σύντροφό της, τον επιχειρηματία Αντώνη Μαρκόπουλο, η Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε τη σχέση τους «αρμονική» και με φυσική ροή: «Ήρθε στην κατάλληλη ηλικία, οπότε όλα κυλούν πολύ όμορφα», σημείωσε.

Παραδέχθηκε ότι η σχέση δεν έχει μεγάλη διάρκεια, αλλά «είναι τόσο ουσιαστική, που μοιάζει σαν να είμαστε μαζί πολλά χρόνια». Προς το παρόν πάντως, δεν σκέφτονται το επόμενο βήμα.

Η υπουργός αποκάλυψε ότι αυτό που έφερε κοντά το ζευγάρι ήταν η κοινή τους αγάπη για τον Παναθηναϊκό: «Τον ξέρω καιρό, αλλά μας ένωσε το γήπεδο. Έχουμε διαρκείας στην ίδια θύρα», είπε με χαμόγελο. Πρόσθεσε μάλιστα πως, παρά το φορτωμένο πρόγραμμά τους, βρίσκουν πάντα χρόνο για ποιοτικές στιγμές μαζί με φίλους.