Δημ. Γκοτσόπουλος: Συνήθως οι μεγάλες αγάπες ξεκινούν από έντονο μίσος

#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Δημ. Γκοτσόπουλος: Συνήθως οι μεγάλες αγ...

Τα μεγάλα συναισθήματα έχουν και μεγάλες ανατροπές, συμπλήρωσε ο Πατρινός ηθοποιός

Από προσωπική εμπειρία του, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος ανέφερε ότι οι μεγάλες αγάπες συχνά ξεκινούν από έντονο μίσος.

Ο ηθοποιός βρέθηκε στην avant premiere του δεύτερου κύκλου της σειράς που πρωταγωνιστεί «Αγιος Έρωτας» και μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για τις σχέσεις και πώς τα δυνατά συναισθήματα μπορούν να εξελιχθούν με απρόβλεπτο τρόπο.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος υποστήριξε ο έρωτας, ειδικά όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση, μπορεί να προκαλέσει άσχημα συναισθήματα, τα οποία όμως βοηθούν στην αυτογνωσία.

Όπως είπε: «Συνήθως, οι μεγάλες αγάπες ξεκινούν από έντονο μίσος. Το έντονο μίσος μπορεί να σου γυρίσει σε αγάπη, εμένα μου έχει συμβεί. Τα μεγάλα συναισθήματα έχουν και μεγάλες ανατροπές. Τα πάντα μου έχουν συμβεί. Ο έρωτας μόνο στην κατηφόρα του μπορεί να σου ξυπνήσει άσχημα συναισθήματα και όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση, αυτό σε φέρνει πιο κοντά στην αυτογνωσία».

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δημήτρης Γκοτσόπουλος Άγιος Έρωτας

