Ιταλία: Άγρια συμπλοκή βουλευτών μετά την ψήφιση συνταγματικής μεταρρύθμισης

Υπήρξαν και τραυματισμοί

Σε «ρινγκ» μετατράπηκε σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, το ιταλικό κοινοβούλιο, όταν βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια αμέσως μετά την ψήφιση συνταγματικής μεταρρύθμισης.

Η μεταρρύθμιση, που αφορά τις εξουσίες των δικαστικών υπαλλήλων, εγκρίθηκε με 243 ψήφους υπέρ και 109 κατά. Το θερμό κλίμα που επικράτησε στην αίθουσα κορυφώθηκε με χειροκροτήματα, τα οποία πολύ γρήγορα εξελίχθηκαν σε έντονες αντεγκλήσεις και τελικά σε επεισόδια μεταξύ βουλευτών.

Το Δημοκρατικό Κόμμα με την επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Κιάρα Μπράγκα, επιτέθηκε σφόδρα στα μέλη της κυβέρνησης που χειροκρότησαν.

Τότε διάφοροι βουλευτές της αντιπολίτευσης πλησίασαν τα έδρανα της κυβέρνησης για να διαμαρτυρηθούν, τα αίματα άναψαν με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια και μάλιστα σύμφωνα με τη La Stampa, υπήρξαν και τραυματισμοί.

