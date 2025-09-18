Νέος διοικητής στο Αχιλλοπούλειο Βόλου ο Πατρινός καρδιολόγος Ανδρέας Μαζαράκης

Αλλαγή σελίδας στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», καθώς νέος διοικητής αναλαμβάνει ο Πατρινός καρδιολόγος Ανδρέας Μαζαράκης, αντικαθιστώντας τον Γιώργο Ντόκο, ο οποίος δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης.

Ο διορισμός του κ. Μαζαράκη αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, με την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. Ακολούθως, θα ορκιστεί ενώπιον του διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας, Φώτη Σερέτη, και θα αναλάβει επίσημα τα νέα του καθήκοντα.

Ο κ. Μαζαράκης στο παρελθόν έχει διατελέσει πρόεδρος της ΝΟΔΕ Αχαΐας. Είναι επεμβατικός καρδιολόγος με εξειδίκευση στην υπέρταση και έχει υπηρετήσει ως συντονιστής διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας».

Η επαγγελματική και θεσμική του πορεία είναι πλούσια, έχει διατελέσει διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΓΝ Πατρών, νομαρχιακός σύμβουλος Αχαΐας, γενικός γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, καθηγητής στο ΑΤΕΙ Πάτρας, καθώς και πρόεδρος του ΣΜΑΧ «Φειλιππίδης».