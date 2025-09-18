Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Χαλκιδική: Απέδρασε κρατούμενος από τις φυλακές Κασσάνδρας

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του

Ένας κρατούμενος απέδρασε από το σωφρονιστικό κατάστημα Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, περίπου στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης (18/09).

 Σύμφωνα με το thestival.gr, ο δραπέτης είναι ένας 27χρονος αλβανικής καταγωγής, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του. Την προανάκριση για το γεγονός έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.

#tags Χαλκιδική Φυλακές

