ΔΕΥΑΠ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος από τη ΔΕΗ, προκαλούν διακοπές υδροδότησης

Λόγω προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος από την ΔΕΗ σε κεντρικά αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΠ, θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω περιοχές το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 ως εξής, αναφέρει σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ:

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου:

· Από τις 7 π.μ. έως τις 11 π.μ. στις περιοχές: Ρωμανού - Ελεκίστρα - Πουρναρόκαστρο - Ζάστοβα - Λυκοχωρός.