ΔΕΥΑΠ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος από τη ΔΕΗ, προκαλούν διακοπές υδροδότησης

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου θα υπάρξει διακοπή νερού από τις 7 π.μ. έως τις 11 π.μ. στις περιοχές Ρωμανού - Ελεκίστρα - Πουρναρόκαστρο - Ζάστοβα - Λυκοχωρός
Λόγω προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος από την ΔΕΗ σε κεντρικά αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΠ, θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω περιοχές το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 ως εξής, αναφέρει σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ:
Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου:
· Από τις 7 π.μ. έως τις 11 π.μ. στις περιοχές: Ρωμανού - Ελεκίστρα - Πουρναρόκαστρο - Ζάστοβα - Λυκοχωρός.
Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025:
· Από τις 7 π.μ. έως τις 11 π.μ. στις περιοχές: Εγλυκάδα - Διάκου – Ριγανόκαμπος.
Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.
