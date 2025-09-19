Στόχος η ανάδειξη του Ολυμπιακού Ύμνου σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής το 1ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διοικητικών Στελεχών και Αθλητικών Αξιωματούχων των Εθνικών Ομοσπονδιών, με θέμα: «Ο Ρόλος των Στελεχών στη Διοίκηση του Αθλητισμού», που διοργανώθηκε από την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας και χρυσός και αργυρός Ολυμπιονίκης, Δημοσθένης Ταμπάκος, ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και αναφέρθηκε στην έννοια της ηγεσίας..



To Ελληνοκαναδικo Κογκρέσο, το Κέντρο Πολιτισμού Ολυμπισμού Κωστής Παλαμάς και ο Σύλλογος για τον Ολυμπισμό "Κωστής Παλαμάς", πάντα αρωγοί στα Ολυμπιακά Ιδεώδη συμπαραστέκονται σε αυτές τις εθνικές προσπάθειες.

Ο σύλλογος "Κωστής Παλαμάς" αγωνίζεται σε διεθνή φόρα για την ανάδειξη του Ολυμπιακού Υμνου σε Μνημείo Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς απο την UNESCO.

Στις 16/9/2025. ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου για τον Ολυμπισμό «Κωστής Παλαμάς» Dr. Theodore Mallias και ο Vice president International Relations of the Canadian Hellenic Congress Dr. Costas Pappas τίμησαν τον Πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας και χρυσό και αργυρό Ολυμπιονίκη μας, Δημοσθένη Ταμπάκο, για την μεγάλη του προσφορά στον Ολυμπισμό, με το μνημειώδες βιβλίο «ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ», πόνημα του Πολιτιστικού Συλλόγου για τον Ολυμπισμό «Κωστής Παλαμάς» με συγγραφέα τον Dr. Mallia Theodore