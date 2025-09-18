Αχαΐα: Δύο συλλήψεις για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις

Στην Πάτρα και την Κάτω Αχαΐα συνελήφθησαν δύο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών για υποθέσεις κλοπής, παράβαση του νόμου περί όπλων και στέρηση ταυτότητας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

1. Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός μηνός για κλοπή.

2. Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης δέκα μηνών και χρηματική ποινή -800- ευρώ για παράβαση του νόμου περί όπλων και στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.