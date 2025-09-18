Back to Top
Πάτρα: Τοποθετήθηκε δεξαμενή στο Πετρωτό

Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί δέκα (10) τέτοιες με στόχο την καλύτερη προετοιμασία και την άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση ανάγκης, αναφέρει η Δημοτική Αρχή

"Μεταλλική δεξαμενή ανοικτού τύπου, χωρητικότητας 50.000 λίτρων, τοποθέτησε η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πατρέων στην περιοχή Αγία Παρασκευή της Τοπικής Κοινότητας Πετρωτού", αναφέρει η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής.Και συνεχίζει:

"Οι εγκαταστάσεις υδατοδεξαμενών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των υποδομών πυροπροστασίας και της θωράκισης έναντι φυσικών κινδύνων, συνεχίζονται, από την Πολιτική Προστασία, σε περιοχές του Δήμου.

Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί δέκα (10) τέτοιες  με στόχο την καλύτερη προετοιμασία και την άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση ανάγκης".

 

 

