Αστικές Συγκοινωνίες Πάτρας: «Έργα στην πόλη χωρίς κοινωνική συνεννόηση»

Αναστάτωση προκαλούν στους επιβάτες των Αστικών Συγκοινωνιών Πάτρας οι συνεχείς αλλαγές δρομολογίων, που οφείλονται στα εκτεταμένα έργα που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία της πόλης.

Οι Αστικές Συγκοινωνίες της Πάτρας, με ανακοίνωσή τους, επισημαίνουν ότι η έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και των εργολάβων οδηγεί σε προβλήματα στην κυκλοφορία και απροειδοποίητες τροποποιήσεις, διευκρινίζοντας ότι η ευθύνη δεν βαραίνει τον οργανισμό.

Η ανακοίνωση των Αστικών Συγκοινωνιών Πατρών:

«Το τελευταίο διάστημα, λόγω της ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλών έργων στην πόλη, οι Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών αναγκάζονται να τροποποιούν τα δρομολόγιά τους για να ανταποκριθούν στις νέες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει να προηγείται συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – εργολάβους, υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων και λοιπούς συντελεστές. Δυστυχώς, στην πράξη άλλο συμφωνείται και άλλο εφαρμόζεται. Το αποτέλεσμα είναι το επιβατικό κοινό να βρίσκεται αντιμέτωπο με απροειδοποίητες αλλαγές κυκλοφορίας, χωρίς να έχει υπάρξει καμία έγκαιρη ενημέρωση.

Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές:

Για την προβληματική αυτή διαχείριση και την έλλειψη ενημέρωσης ΔΕΝ ευθύνονται οι Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, αλλά οι φορείς και οι εργολάβοι που εκτελούν τα έργα.

Παρά τις δυσκολίες, οι Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξυπηρετούν με συνέπεια τους επιβάτες τους, ακόμη και σε συνθήκες έκτακτων αλλαγών. Ωστόσο, η ασυνεννοησία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί μόνιμο καθεστώς στην πόλη μας.»





