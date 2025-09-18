Πάτρα: Συλλήψεις για ναρκωτικά

Σε δύο διαφορετικούς αστυνομικούς ελέγχους στην Πάτρα, συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων ηρωίνη και δισκία ecstasy.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

1. Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα ηρωίνης σε βραχώδη μορφή.

2. Συνελήφθησαν, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, δυο άνδρες (ημεδαπός – αλλοδαπός), διότι σε αστυνομικό έλεγχο που τους διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν τρία ναρκωτικά δισκία ECSTACY.