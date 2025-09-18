Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Συλλήψεις για ναρκωτικά

Πάτρα: Συλλήψεις για ναρκωτικά

Τρεις συλλήψεις

Σε δύο διαφορετικούς αστυνομικούς ελέγχους στην Πάτρα, συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων ηρωίνη και δισκία ecstasy.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

1. Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα ηρωίνης σε βραχώδη μορφή.

2. Συνελήφθησαν, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, δυο άνδρες (ημεδαπός – αλλοδαπός), διότι σε αστυνομικό έλεγχο που τους διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν τρία ναρκωτικά δισκία ECSTACY.

Ειδήσεις Τώρα

Σε Θεσσαλία και Αχαΐα τα περισσότερα κρούσματα ευλογιάς στα αιγοπρόβατα

ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούνται το ειδικό εποχικό επίδομα έως 1.375 ευρώ

Καιρός: Σημαντική ενίσχυση των βοριάδων και πτώση της θερμοκρασίας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Συλλήψεις Ναρκωτικά Αστυνομία

Ειδήσεις