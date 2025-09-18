Καιρός: Σημαντική ενίσχυση των βοριάδων και πτώση της θερμοκρασίας

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα 18/09 και αύριο 19/09, οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά πιθανώς έως 8 μποφόρ, ενώ οι ριπές του ανέμου αναμένεται να ξεπεράσουν κατά τόπους τα 70-80 km/h, όπως διακρίνεται και στο παρακάτω γράφημα.

Η ανάπτυξη ενός πεδίου υψηλών πιέσεων πάνω από τα Βαλκάνια σήμερα θα έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Η σημαντική ενίσχυση των βόρειων ανέμων θα έχει ως αποτέλεσμα τον πολύ υψηλό πυρομετεωρολογικό κίνδυνο σε τμήματα της Αττικής, Βοιωτίας, Κ. και Ν. Εύβοιας, Αν. Αργολίδας, Λακωνίας, του Αιγαίου και της Ν. Κρήτης. Σε αυτές τις περιοχές αναμένεται υψηλή έως πολύ υψηλή δυσκολία ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών όπως διακρίνεται και στο παρακάτω γράφημα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται η μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς τη χώρας μας και η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση έως 5-6 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις μέγιστες θερμοκρασίες της Τετάρτης 17/09, όπως διακρίνεται και στο παρακάτω γράφημα.

Στην κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή) είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν εξαιτίας της μορφολογίας εδάφους, των τοπικών ανέμων κλπ.

Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Πέμπτη 18-09-2025 (κατηγορία 3) στην Αττική και άλλες 17 περιοχές , σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σημειώνεται ότι με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά αναμένεται να διατηρηθούν έως και τουλάχιστον το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Καιρός σήμερα

Αναμένεται αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια. Τοπικές βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν σε τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Αν. Στερεά και την Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 7 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου .

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 29 και τοπικά τους 30, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δε θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως το απόγευμα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.