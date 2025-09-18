Τζίμι Κίμελ: «Κόπηκε» η εκπομπή του εξαιτίας σχολίου του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Στην αρχή της εκπομπής του ο Αμερικανός παρουσιαστής είπε ότι ο άντρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του Κερκ, συνδεόταν με το κίνημα MAGA του Τραμπ

Το ABC της Disney «κόβει» επ' αόριστον την βραδινή εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, εν μέσω διαμάχης σχετικά με τα πρόσφατα σχόλιά του για τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. «Το Jimmy Kimmel Live αποσύρεται επ' αόριστον», δήλωσε εκπρόσωπος του ABC, αρνούμενος να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Jimmy Kimmel's show set to stop airing on ABC after Charlie Kirk comments</p>— The Spectator Index (@spectatorindex) <a href="https://twitter.com/spectatorindex/status/1968443742282526912?ref_src=twsrc%5Etfw">September 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η ξαφνική ανακοίνωση έγινε το βράδυ της Τετάρτης, αφότου τουλάχιστον ένας μεγάλος πάροχος σταθμών που συνδέονται με το ABC δήλωσε ότι δεν θα μετέδιδε την εκπομπή «για το άμεσο μέλλον». Στην αρχή της εκπομπής του, ο Τζίμι Κίμελ είπε ότι ο άντρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του Κερκ, συνδεόταν με το κίνημα MAGA (Make America Great Again) του προέδρου Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον, μπορεί να ήταν ένας Ρεπουμπλικάνος υπέρμαχος του Αμερικανού προέδρου. «Η συμμορία MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει αυτό το νέο παιδί που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι διαφορετικό από μέλος τους, κάνοντας τα πάντα για να κερδίσουν πολιτικά οφέλη από αυτό», δήλωσε ο Κίμελ, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Ανάμεσα στις επικρίσεις, υπήρξε και πένθος». «Σε ανθρώπινο επίπεδο μπορείς να δεις πόσο βαριά το πήρε ο Τραμπ», είπε ο Κίμελ με ειρωνική διάθεση και πρόβαλε βίντεο του Αμερικανού προέδρου να τον ρωτούν πώς νιώθει για τον θάνατο του Κερκ και εκείνος να αναφέρεται στις εργασίες που γίνονται στον Λευκό Οίκο. «Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ένας ενήλικας θρηνεί τη δολοφονία κάποιου που αποκαλεί φίλο. Έτσι θρηνεί ένα τετράχρονο παιδί για ένα χρυσόψαρο», είπε ο Κίμελ.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Sep 17, 2025<br><br>In a decisive move, Nexstar Media Group has announced the indefinite preemption of Jimmy Kimmel Live! across its ABC-affiliated television stations. This action follows controversial comments made by host Jimmy Kimmel regarding the tragic death of conservative… <a href="https://t.co/8jRIogz2QK">pic.twitter.com/8jRIogz2QK</a></p>— Fog of Unknowns (@FogOfUnknowns) <a href="https://twitter.com/FogOfUnknowns/status/1968461154566418615?ref_src=twsrc%5Etfw">September 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Τα σχόλια του παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής του ABC αποτελούσαν «την πιο άρρωστη δυνατή συμπεριφορά», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, στον δεξιό podcaster Μπένι Τζόνσον την Τετάρτη. Ο Καρ άφησε να εννοηθεί ότι η FCC του θα μπορούσε να ανακαλέσει τις άδειες συνεργατών του ABC ως τρόπο να αναγκάσει την Disney να τιμωρήσει τον Κίμελ. «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο», είπε ο Καρ. «Αυτές οι εταιρείες έχουν άδεια από την FCC και αυτή η άδεια συνοδεύεται από την υποχρέωση να λειτουργούν προς το δημόσιο συμφέρον», δήλωσε ο Καρ. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Καρ επιτέθηκε στο ABC τους τελευταίους μήνες. Τον Ιούλιο, ο διορισμένος από τον Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι η μακροχρόνια εκπομπή «The View» που μεταδίδεται καθημερινά βρίσκεται «τώρα στο στόχαστρο αυτής της κυβέρνησης» λόγω της καυστικής κριτικής της συμπαρουσιάστριας Τζόι Μπέχαρ προς τον Πρόεδρο Τραμπ. Ο Κίμελ έχει επίσης γίνει συχνός στόχος της οργής του Προέδρου Τραμπ. Λίγο αφότου το CBS ανακοίνωσε την ακύρωση της βραδινής εκπομπής του Στίβεν Κόλμπερτ — μια κίνηση που ο Καρ γιόρτασε δημόσια — ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι «ο επόμενος θα είναι ένας ακόμη λιγότερο ταλαντούχος Τζίμι Κίμελ». Τραμπ για διακοπή εκπομπής Κίλεμ: Εξαίρετη είδηση για την Αμερική

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του χθες Τετάρτη για τη διακοπή – την «ακύρωση», όπως εκτίμησε – της τηλεοπτικής εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, από τους διασημότερους επικριτές του, βλέποντας «εξαίρετη είδηση για την Αμερική». «Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Κίμελ έχει ΜΗΔΕΝ ταλέντο», έκρινε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, αντιδρώντας στην είδηση πως η μετάδοση της εκπομπής αυτής διακόπηκε «επ’ αόριστον» εξαιτίας σχολίων του ανιματέρ για την πρόσφατη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σημαιοφόρου της νεολαίας των τραμπιστών.

<iframe src="https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115222372625104790/embed" class="truthsocial-embed" style="max-width: 100%; border: 0" width="600" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><script src="https://truthsocial.com/embed.js" async="async"></script>